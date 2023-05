Le corps d’un adolescent retrouvé après une inondation a frappé la grotte d’une école néo-zélandaise

Des chercheurs néo-zélandais ont retrouvé le corps d’un adolescent décédé mardi alors que des pluies torrentielles tombaient lors d’un voyage scolaire dans des grottes de la région du Northland.

Le déluge a inondé certaines parties de l’île du Nord, y compris Northland, où les dommages causés par les inondations record de février étaient encore évidents. Dans la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, Auckland, les inspections de 120 bâtiments endommagés par l’eau ont commencé mercredi matin alors que le temps s’éclaircissait.

La recherche de l’élève de 11e année du lycée des garçons Whangārei disparus s’est poursuivie tard dans la nuit de mardi jusqu’à ce que le corps soit retrouvé, a déclaré mercredi le surintendant de police Tony Hill dans un communiqué. L’arrivée d’équipements spécialisés avait permis aux chercheurs de continuer à travailler après que la police avait annoncé plus tôt que les opérations seraient annulées pour la nuit.

L’enfant faisait partie d’un groupe de 15 élèves et de deux enseignants. Le groupe avait signalé avoir eu des difficultés alors qu’il entreprenait un exercice dans les grottes de l’Abbaye – à quelques minutes en voiture du lycée – mardi matin, a indiqué la police. Tous sauf un sont sortis sains et saufs.

Le site de la mairie conseille les visiteurs que les grottes « peuvent être sujettes aux inondations soudaines ». Des avertissements de fortes pluies étaient en place pour Whangārei à partir de 9 heures du matin mardi matin et le prévisionniste national Metservice a averti que l’averse « pourrait provoquer une montée rapide des ruisseaux et des rivières ».

Il y aurait « un certain nombre de questions que le public aura », a déclaré Hill dans le communiqué de mercredi. Mais il a exhorté les gens « à ne pas faire d’hypothèses sur ce qui s’est passé ».

Karen Gilbert-Smith, directrice du lycée pour garçons de Whangārei, a promis une enquête. Une enquête de l’inspection de la sécurité au travail de la Nouvelle-Zélande a également été lancée.

La tempête a balayé l’île, frappant les régions durement touchées par le cyclone Gabrielle en février avec des éclairs, du tonnerre et de fortes pluies, et générant une tornade qui a balayé les toits de deux maisons dans le sud de Taranaki.

Les avertissements météorologiques ont été levés mardi soir pour Northland et Auckland, qui ont tous deux subi le poids d’inondations dévastatrices en janvier et février qui ont tué quatre personnes, rendu les routes impraticables et gravement endommagé des centaines de bâtiments. Les régions ont de nouveau été frappées par le cyclone Gabrielle plus tard ce mois-là, et au début du mois de mai, Auckland avait déjà enregistré 90 % de ses précipitations moyennes pour l’année.

L’averse de mardi a totalisé près d’un mois complet de pluie pour la ville et a entraîné la fermeture de certaines écoles et routes et l’annulation des services de train. Les voyages étaient en grande partie revenus à la normale mercredi, a déclaré Rachel Kelleher, porte-parole de la gestion des urgences à Auckland.

Les inspecteurs du Conseil avaient commencé à effectuer des contrôles de sécurité sur les bâtiments inondés dont les membres du public les avaient alertés, a-t-elle déclaré.

Les inondations d’Auckland et le cyclone Gabrielle – qui a tué 11 personnes et déclenché un état d’urgence national rare – ont été décrits comme les plus grands événements météorologiques liés au climat jamais enregistrés par les politiciens et les compagnies d’assurance. Les catastrophes à quelques semaines d’intervalle ont causé des milliards de dollars de dégâts et ont incité les législateurs à s’interroger sur les mesures à prendre face à la crise climatique.