basculer la légende Robert F. Bukaty/AP

Les autorités du Maine ont annoncé samedi que le corps du suspect de la fusillade de mercredi à Lewiston, Robert Card, 40 ans, avait été retrouvé vendredi soir dans une caravane à proximité d’un centre de recyclage.

Une blessure par balle auto-infligée était la cause apparente de sa mort, après une chasse à l’homme de deux jours déclenchée par la dernière fusillade massive aux États-Unis – dans un bowling et un bar – qui a fait 18 morts et 13 blessés.

Le commissaire à la sécurité publique du Maine, Mike Sauschuck, a déclaré que les caravanes à proximité avaient déjà été évacuées à deux reprises par des équipes de police, avant qu’une autre équipe de police de l’État, répondant aux préoccupations du propriétaire du site, ait trouvé le corps de Card aux côtés de deux armes à feu dans une caravane dans un parking débordant.

Sauschuck a déclaré aux journalistes à Lewiston que la police avait récupéré une autre arme, qu’il a appelée une « arme d’épaule », à l’intérieur de la voiture du suspect, mais n’a pas fourni plus de détails sur l’arme.

Une note trouvée au cours de l’enquête avait été adressée par Card à un “être cher”, a déclaré Sauschuck, et bien qu’il ne s’agisse pas d’une note de suicide explicite, elle comprenait des codes d’accès à ses comptes bancaires et un téléphone portable que les enquêteurs tentent actuellement d’examiner. .

Vendredi, la police a publié les noms des 18 victimes du déchaînement d’armes à feu de mercredi soir qui a dévasté la communauté. Les morts étaient âgés d’un couple d’une soixantaine d’années à un adolescent.

Le chef de la police de la ville a déclaré au public du Maine que lui et certains de ses officiers connaissaient certaines des victimes ou leurs familles, étant donné la nature très unie de la communauté de la deuxième plus grande ville de l’État.

“En voyant ces photos apparaître au tableau, j’en connais moi-même quelques-unes”, a déclaré le chef de la police de Lewiston, David St. Pierre, s’exprimant lors d’une conférence de presse vendredi avec les photos des victimes affichées sur un écran derrière lui.

Une minute de silence a été observée pendant que les autorités lisaient les noms des morts et montraient des photos fournies par leurs proches.

Les responsables de la sécurité publique du Maine ont annoncé que le corps du seul tireur présumé avait été retrouvé mort près de la rivière Androscoggin, dans la petite ville de Lisbon Falls, à environ 16 km au sud-est de Lewiston.

Les autorités expriment leur soulagement après la fin de la chasse à l’homme massive

Les responsables locaux et étatiques ont exprimé leur soulagement après que les forces de l’ordre aient parcouru plusieurs communautés locales qui ont été placées en confinement, avec des ordres de confinement sur place délivrés à tous les résidents et Card décrite comme armée et dangereuse.

Dans les zones rurales de l’État le plus boisé du pays, des centaines d’officiers de diverses forces et agences locales ont été appelés pour aider à la recherche du suspect.

Les gens pourront désormais se rassembler en personne pour la première fois depuis la fusillade pour organiser des événements tels que des veillées, qui n’avaient lieu qu’en ligne en raison de cette chasse à l’homme active.

La gouverneure du Maine, Janet Mills, a déclaré qu’il était désormais « temps de guérir », tout en reconnaissant que même si Card ne représentait plus une menace, il y aurait de nombreuses personnes pour qui sa mort « n’apporterait pas de réconfort ».

Après avoir informé la Maison Blanche de la mort du suspect, la présidente Biden a publié un communiqué qualifiant cet épisode de « deux jours tragiques » pour l’ensemble du pays ainsi que pour la ville de Lewiston.

“Une fois de plus, une communauté américaine et des familles américaines ont été dévastées par la violence armée”, ajoute le communiqué de Biden, avant de faire référence aux actions qu’il a déclaré que les républicains du Congrès doivent prendre pour aider à mettre fin à l’épidémie de violence armée dans le pays. “Les Américains ne devraient pas avoir à vivre ainsi.”