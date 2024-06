Le corps du présentateur de télévision britannique disparu Michael Mosley retrouvé sur une île grecque

ATHENES — Le corps du présentateur de télévision et auteur britannique disparu, le Dr Michael Mosley, a été retrouvé dimanche matin sur une île grecque après des jours de recherches, a annoncé sa famille.

Mosley, qui a disparu sur l’île de Symi mercredi après-midi, a été aperçu parmi les rochers sur une partie de la côte accidentée par un groupe sur un bateau comprenant le maire local et des journalistes.

L’épouse de Mosley a déclaré que son mari avait pris le mauvais itinéraire lors d’une randonnée et s’était effondré juste avant d’atteindre une marina, dans un endroit où son corps ne pouvait pas être facilement vu.

« Michael était un homme aventureux, cela fait partie de ce qui le rendait si spécial », a déclaré le Dr Clare Bailey Mosley dans un communiqué. «C’est dévastateur d’avoir perdu Michael, mon mari merveilleux, drôle, gentil et brillant. Nous avons eu une vie incroyablement chanceuse ensemble. Nous nous aimions beaucoup et étions si heureux ensemble.

Mosley, 67 ans, était bien connu en Grande-Bretagne pour ses nombreux programmes sur la BBC, ses apparitions régulières à la télévision et à la radio et sa chronique dans le journal Daily Mail. Il était connu en dehors du Royaume-Uni pour son livre de 2013 « The Fast Diet », qu’il a co-écrit avec la journaliste Mimi Spencer. Le livre proposait le soi-disant « régime 5:2 », qui promettait d’aider les gens à perdre du poids rapidement en minimisant leur apport calorique deux jours par semaine tout en mangeant sainement les cinq autres jours.

Il a ensuite introduit un programme de perte de poids rapide et réalisé un certain nombre de films sur l’alimentation et l’exercice.

Mosley a souvent poussé son corps à l’extrême pour constater les effets de son régime alimentaire et a également vécu avec des ténias dans les tripes pendant six semaines pour le documentaire de la BBC « Infested ! Vivre avec des parasites.

Avant même que l’identité du corps ne soit confirmée, les hommages ont afflué pour Mosley.

« En personne, il était tout à fait le genre de personnage que l’on verrait à la télévision : immédiatement sympathique, vraiment drôle, enthousiaste, il avait cet enthousiasme inné pour la vie et il était toujours très généreux de son temps », a déclaré son co-auteur Spencer. BBC Radio 4. « Il n’a jamais sonné de la trompette, c’était une personne plutôt humble. »

Tom Watson, ancien chef adjoint du parti travailliste britannique, a qualifié Mosley de héros et a déclaré qu’il avait perdu près de 100 livres (45 kilogrammes) en suivant l’un des livres de régime du médecin.

« Il est difficile de décrire à quel point je suis bouleversé par cette nouvelle », a déclaré Watson sur la plateforme de médias sociaux X. « Grâce à un journalisme courageux et scientifique, Michael Mosley a aidé des milliers de personnes à se rétablir et à être en bonne santé. Je suis l’un deux. »

Le Dr Saleyha Ahsan, co-animatrice de « Trust Me, I’m A Doctor », a déclaré que Mosley avait le talent de mettre les gens à l’aise et d’expliquer la science à un public général, « pas seulement à un public scientifique spécialisé, mais aussi à tout le monde. »

« Michael est un trésor national et il est tellement sympathique », a déclaré Ahsan à la BBC.

Le célèbre chef Jamie Oliver a déclaré que les recherches et les émissions de télévision de Mosley avaient bien servi le public et changé le discours sur les questions de santé.

« Quel homme merveilleusement doux, gentil et gentil il était », a déclaré Oliver sur Instagram.

Clare Bailey Mosley a remercié les habitants de l’île de Symi qui, selon elle, ont travaillé sans relâche pour le retrouver.

« Certaines de ces personnes sur l’île, qui n’avaient même pas entendu parler de Michael, travaillaient de l’aube au crépuscule sans qu’on leur demande », a-t-elle déclaré. « Ma famille et moi avons été extrêmement réconfortés par l’effusion d’amour des gens du monde entier. Il est clair que Michael comptait énormément pour beaucoup d’entre vous.

Lefteris Papakalodoukas, le maire de l’île, a déclaré à l’Associated Press qu’il se trouvait sur un bateau avec des journalistes lorsqu’ils ont vu un corps à environ 20 mètres au-dessus de la plage d’Agia Marina. Il a dit que Mosley était allongé face vers le haut à côté d’une clôture.

« Nous avons zoomé avec les caméras et avons vu que c’était lui », a-t-il déclaré.

Ilias Tsavaris, gérant du bar de la marina, a déclaré qu’il avait grimpé à flanc de colline après avoir reçu un appel du bateau lui demandant de confirmer l’observation.

« Quand je suis arrivé, j’ai vu quelque chose qui ressemblait à un corps », a-t-il déclaré. « On ne voit pas un cadavre tous les jours, ce n’est pas une zone de guerre, c’est l’été, on est censé s’amuser et nager. »

Alors que les policiers récupéraient le corps de Mosley, l’un d’entre eux est tombé sur la pente et a dû être transporté sur une civière, ont rapporté les médias locaux. Le corps sera transporté sur l’île voisine de Rhodes pour une autopsie.

Mosley a eu quatre enfants avec sa femme, qui est également auteur et chroniqueuse sur la santé.

___

L’écrivain d’Associated Press, Brian Melley, a contribué à ce rapport depuis Londres.