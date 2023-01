Le corps du pape émérite Benoît XVI exposé au Vatican

CITÉ DU VATICAN –

Le corps du pape émérite Benoît XVI, sa tête reposant sur une paire d’oreillers cramoisis, était exposé lundi dans la basilique Saint-Pierre alors que des milliers de personnes défilaient pour rendre hommage au pontife qui a choqué le monde en prenant sa retraite il y a dix ans.

À l’aube, 10 messieurs papaux aux gants blancs – assistants laïcs des pontifes et des maisons papales – ont transporté le corps sur une civière en bois recouverte de tissu après son arrivée à la basilique jusqu’à son lieu de repos devant l’autel principal sous l’imposante statue du Bernin. baldaquin en bronze.

Un garde suisse avait salué alors que le corps était amené par une porte latérale après que la dépouille de Benoît, placée dans une camionnette, ait été transférée de la chapelle du terrain du monastère où l’ancien pontife de 95 ans, de plus en plus fragile, était décédé samedi. Matin.

Son secrétaire de longue date, l’archevêque Georg Gaenswein, et une poignée de laïques consacrées qui ont servi dans la maison de Benoît, ont suivi la camionnette à pied sur quelques centaines de mètres (mètres) dans une procession silencieuse vers la basilique. Certaines des femmes ont tendu la main pour toucher le corps avec respect.

Avant que les fidèles de base ne soient autorisés à entrer dans la basilique, des prières ont été récitées et l’archiprêtre de la basilique, le cardinal Mauro Gambetti, a aspergé d’eau bénite le corps et un petit nuage d’encens a été libéré près de la bière. Les mains de Benoît étaient jointes, un chapelet autour de ses doigts.

Juste après 9 heures du matin (08h00 GMT), les portes de la basilique se sont ouvertes pour que le public, dont certains avaient attendu des heures dans l’humidité avant l’aube, puisse rendre hommage au défunt pontife, qui a pris sa retraite de la papauté en 2013 pour devenir le premier pape à le faire en 600 ans.

Fidèle et curieux, le public remontait d’un pas vif l’allée centrale pour passer devant la bière aux drapés de tissu après avoir fait la queue qui serpentait en milieu de matinée autour de la place Saint-Pierre.

Le corps de Benoît était vêtu d’une mitre, du couvre-chef pointu d’un évêque et d’un manteau rouge.

Filippo Tuccio, 35 ans, est venu de Venise dans un train de nuit pour voir le corps de Benoît XVI.

“Je voulais rendre hommage à Benoît parce qu’il a joué un rôle clé dans ma vie et mon éducation. Je suis arrivé ici vers 19h30, après avoir quitté Venise hier soir”, a déclaré Tuccio.

“Quand j’étais jeune, j’ai participé aux Journées mondiales de la jeunesse”, a déclaré le pèlerin, faisant référence aux jamborees de jeunes fidèles organisés périodiquement et auxquels assistaient des pontifes. Tuccio a ajouté qu’il avait étudié la théologie, et “son pontificat m’a accompagné pendant mes années universitaires”.

“Il était très important pour moi : pour ce que je suis, ma façon de penser, mes valeurs. C’est pourquoi je voulais dire au revoir aujourd’hui.”

Parmi ceux qui sont venus voir la basilique, il y avait le cardinal Walter Kasper, comme Benoît, un théologien allemand. Kasper a été chef du bureau de l’unité chrétienne du Vatican pendant la papauté de Benoît XVI.

Benoît a laissé une “marque importante” sur la théologie et la spiritualité, mais aussi sur l’histoire de la papauté avec son courage de se retirer, a déclaré Kasper à l’Associated Press.

“Cette démission n’était pas un signe de faiblesse, mais un signe de force, une grandeur parce qu’il a vu qu’il n’était plus à la hauteur des défis d’être pape”, a déclaré Kasper.

Kasper, qui faisait partie des cardinaux qui ont élu Benoît à la papauté en 2005, a ajouté que la décision de démission donnait “une vision plus humaine de la papauté : que le pape est un homme et dépend de ses forces physiques et mentales”.

L’affichage public dure 10 heures le lundi dans la basilique Saint-Pierre. Douze heures de visionnage sont prévues mardi et mercredi avant les obsèques de jeudi matin, qui seront présidées par le pape François, place Saint-Pierre.

Comme Benoît l’a souhaité, les funérailles seront marquées par la simplicité, a déclaré le Vatican lors de l’annonce du décès samedi.

Lundi, le Vatican a confirmé des plans d’enterrement largement rapportés. Conformément à ses souhaits, le tombeau de Benoît sera placé dans la crypte de la grotte sous la basilique qui a été utilisée pour la dernière fois par saint Jean-Paul II, avant que le corps du saint ne soit déplacé à l’étage dans la basilique principale avant sa béatification en 2011, porte-parole du Vatican Matteo dit Bruni.

Les responsables de la sécurité s’attendaient à ce qu’au moins 25 000 personnes passent devant le corps le premier jour de la visite. La télévision publique italienne a déclaré qu’environ 10 000 personnes avaient vu le corps de Benoît XVI après environ quatre heures.

Des deux côtés de la colonnade de la place, les spectateurs ont suivi les mesures de sécurité habituelles requises pour les touristes entrant dans la basilique – en passant par des détecteurs de métaux et des sacs de dépistage à travers une machine à rayons X.

Marina Ferrante, 62 ans, en faisait partie. La Romaine est arrivée une heure avant l’ouverture des portes et elle est devenue émue lorsqu’elle a expliqué pourquoi elle était venue.

“Je pense que son principal héritage nous a appris à être libres”, a-t-elle déclaré. “Il avait une intelligence particulière pour dire ce qui était essentiel dans sa foi et cela était contagieux” pour les autres fidèles. “La chose à laquelle j’ai pensé quand il est mort, c’est que j’aimerais être aussi libre que lui.”

Tout en s’aventurant sur le fait que l’homme d’église et théologien allemand timide et rat de bibliothèque et l’actuel pontife d’origine argentine avaient des tempéraments différents, “je crois qu’il y a une continuité entre lui et le pape François et quiconque comprend la vraie relation entre eux et le Christ peut le voir”, a déclaré Ferrante. .

Un Américain qui vit à Rome a qualifié l’opportunité de voir le corps “d’expérience incroyable”. Mountain Butorac, 47 ans, originaire d’Atlanta, a déclaré être arrivé 90 minutes avant l’aube et avoir quitté la basilique une demi-heure après son ouverture.

“J’aimais Benoît, je l’aimais en tant que cardinal (Joseph Ratzinger), quand il a été élu pape et aussi après sa retraite”, a déclaré Butorac. “Je pense qu’il était une sorte de grand-père des gens vivant au Vatican.”

Il est venu au Vatican pour prier pour Benoît alors qu’il était malade, “alors je voulais être ici aujourd’hui pour lui dire au revoir. Je pense que lui et François étaient proches, ils se souciaient l’un de l’autre”, a-t-il déclaré.

Avec un orgue et une douce interprétation de “Kyrie Eleison” (“Seigneur, aie pitié” en latin) en arrière-plan, les huissiers ont déplacé les sympathisants à un rythme régulier dans l’allée centrale de la basilique, puis les ont poussés doucement vers l’avant en disant : en italien, “avanti” (continuer) pour garder le rythme soutenu. Quelqu’un a laissé une rose rouge.

Quelques personnalités ont eu un moment devant le grand public pour rendre hommage, dont la première ministre italienne Giorgia Meloni, la dirigeante d’extrême droite qui, dans le passé, a professé son admiration pour les penchants conservateurs de Benoît XVI.

Le président italien Sergio Mattarella est également venu voir le corps. Le Vatican a déclaré que seules les délégations officielles de deux nations – l’Italie et l’Allemagne natale de Benoît XVI – avaient été officiellement invitées aux funérailles, puisque le pape émérite n’était plus chef de l’Etat.

Sœur Regina Brand faisait partie des personnes en deuil qui sont venues sur la place avant l’aube.

“C’est un pape allemand et je viens d’Allemagne”, a-t-elle déclaré. “Et je suis ici pour exprimer ma gratitude et mon amour, et je veux prier pour lui et le voir.”

Trisha Thomas et Nicole Winfield ont contribué à ce rapport.