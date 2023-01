Le corps du pape émérite Benoît XVI exposé au Vatican

Le corps du pape émérite Benoît XVI, sa tête reposant sur une paire d’oreillers cramoisis, était exposé lundi dans la basilique Saint-Pierre alors que des milliers de personnes défilaient pour rendre hommage au pontife qui a choqué le monde en prenant sa retraite il y a dix ans.

À l’aube, 10 messieurs papaux aux gants blancs – assistants laïcs des pontifes et des maisons papales – ont transporté le corps sur une civière en bois recouverte de tissu dans l’allée centrale de la gigantesque basilique jusqu’à son lieu de repos devant l’autel principal sous l’imposante statue du Bernin. baldaquin en bronze.

Un garde suisse a salué alors que le corps était amené par une porte latérale après que la dépouille de Benoît, placée dans une camionnette, avait été transférée de la chapelle du terrain du monastère où les personnes de plus en plus fragiles, L’ancien pontife de 95 ans est décédé samedi matin.

Son secrétaire de longue date, l’archevêque Georg Gaenswein, et une poignée de laïques consacrées qui ont servi dans la maison de Benoît, ont suivi la camionnette à pied dans une procession silencieuse vers la basilique.

Juste après 9 heures du matin (08h00 GMT), les portes de la basilique se sont ouvertes pour que le public, dont certains avaient attendu des heures dans l’humidité avant l’aube, puisse rendre hommage au défunt pontife, qui a pris sa retraite de la papauté en 2013 pour devenir le premier pape à le faire en 600 ans.

Fidèle et curieux, le public remontait vivement l’allée centrale pour passer devant la bière après avoir fait la queue qui serpentait en milieu de matinée autour de la place Saint-Pierre.

Filippo Tuccio, 35 ans, est venu de Venise dans un train de nuit pour voir le corps de Benoît XVI.

« Je voulais rendre hommage à Benoît car il a eu un rôle clé dans ma vie et mon éducation. Je suis arrivé ici vers 19h30, après avoir quitté Venise la nuit dernière », a déclaré Tuccio.

“Quand j’étais jeune, j’ai participé aux Journées mondiales de la jeunesse”, a déclaré le pèlerin, faisant référence aux jamborees de jeunes fidèles organisés périodiquement et auxquels assistaient des pontifes. Tuccio a ajouté qu’il avait étudié la théologie et que “son pontificat m’a accompagné pendant mes années universitaires”.

« Il était très important pour moi : pour ce que je suis, ma façon de penser, mes valeurs. C’est pourquoi je voulais dire au revoir aujourd’hui.

L’affichage public dure 10 heures le lundi dans la basilique Saint-Pierre. Douze heures de visionnage sont prévues mardi et mercredi avant les obsèques de jeudi matin, qui seront présidées par le pape François, place Saint-Pierre.

Les responsables de la sécurité s’attendaient à ce qu’au moins 25 000 personnes passent devant le corps le premier jour de la visite.

Marina Ferrante, 62 ans, en faisait partie. La Romaine est arrivée une heure avant l’ouverture des portes et elle est devenue émue lorsqu’elle a expliqué pourquoi elle était venue.

“Je pense que son principal héritage nous a appris à être libres”, a-t-elle déclaré. “Il avait une intelligence particulière pour dire ce qui était essentiel dans sa foi et cela était contagieux” pour les autres fidèles. “La chose à laquelle j’ai pensé quand il est mort, c’est que j’aimerais être aussi libre que lui.”

Tout en s’aventurant sur le fait que l’homme d’église et théologien allemand timide et rat de bibliothèque et l’actuel pontife d’origine argentine avaient des tempéraments différents, “je crois qu’il y a une continuité entre lui et le pape François et quiconque comprend la vraie relation entre eux et le Christ peut le voir”, a déclaré Ferrante. .

Trisha Thomas de l’Associated Press a contribué à ce rapport