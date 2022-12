Le corps du journaliste de football Grant Wahl est retourné aux États-Unis

WASHINGTON (AP) – Le corps et les biens du journaliste de football Grant Wahl ont été rapatriés aux États-Unis lundi après sa mort la semaine dernière alors qu’il couvrait la Coupe du monde au Qatar, a déclaré un haut responsable du département d’État.

Le responsable a déclaré que la dépouille de Wahl et ses effets personnels étaient arrivés à l’aéroport John F. Kennedy de New York vers 8 h 30 HE. Ils étaient accompagnés d’un responsable consulaire de l’ambassade des États-Unis à Doha qui avait la garde de la dépouille de Wahl peu de temps après qu’il se soit effondré lors du match de vendredi entre l’Argentine et les Pays-Bas et qu’il soit décédé plus tard.

Le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour des raisons de confidentialité, n’a pas fourni de détails supplémentaires, mais a déclaré que l’ambassade du Qatar avait travaillé avec la famille de Wahl pour assurer le bon déroulement du rapatriement.

Wahl, un journaliste américain qui a contribué à accroître la popularité du football aux États-Unis et a rapporté certaines des plus grandes histoires du sport, avait 49 ans.

Les hommages à Wahl ont afflué depuis sa mort et lundi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a ajouté sa voix au chœur d’appréciation.

“J’ai tellement apprécié Grant Wahl, dont l’écriture a capturé non seulement l’essence du beau jeu mais aussi le monde qui l’entoure”, a écrit Blinken sur Twitter environ une heure après la fin du rapatriement.

“J’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et je remercie l’équipe de notre ambassade et nos partenaires qatariens qui ont travaillé ensemble si efficacement pour réaliser leurs souhaits”, a écrit Blinken.

Wahl, qui s’était plaint de problèmes respiratoires plus tôt dans la semaine et avait été soigné pour un éventuel cas de bronchite, s’est effondré sur son siège dans une section du stade Lusail réservée aux journalistes pendant les prolongations du match, et des journalistes à côté de lui ont appelé à l’aide.

Les secours sont intervenus très rapidement, l’ont soigné 20 ou 30 minutes sur place puis l’ont sorti sur une civière. Le comité d’organisation de la Coupe du monde a déclaré qu’il avait été emmené à l’hôpital général Hamad de Doha, mais il n’a pas indiqué la cause du décès.

Wahl a écrit pour Sports Illustrated pendant plus de deux décennies, puis a lancé son propre site Web. Il était une voix majeure informant le public américain du football à une époque d’intérêt accru après que les États-Unis eurent accueilli la Coupe du monde de 1994.

Il a également porté un regard critique sur les instances organisatrices internationales du sport.

___

Couverture de la Coupe du monde AP : https://apnews.com/hub/world-cup et https://twitter.com/AP_Sports

Matthew Lee, l’Associated Press