Le corps d’un directeur de salle de gym BRIT a été arraché à des vagues accidentées par un météorologue à la télévision en direct de la Gold Coast.

La police du Queensland a confirmé que les restes de l’expatrié Jake Jacobs, 32 ans, avaient été retrouvés après avoir été porté disparu dans une double noyade maigre avec une amie.

Jacobs a été vue pour la dernière fois avec la femme de 29 ans à Broadbeach, Queensland, vers 21h20, le jeudi 4 février.

La police pense que le couple était devenu maigre alors que la voiture de l’homme portant un autocollant « Get Naked Australia » a été trouvée dans un parking à proximité.

Alors que le corps de la femme a été retrouvé jeudi, Jacobs a été porté disparu – jusqu’à vendredi soir.

Quelques instants après Nine News Côte d’Or Le présentateur météo Luke Bradnam a terminé le reportage en direct sur les lieux, un boogie boarder l’a alerté sur un corps dans l’eau.

Il avait alerté les téléspectateurs sur les houles dangereuses à Narrowneck.

Bradnam s’est immédiatement déshabillé de son costume et a couru jusqu’à l’eau pour aider ce qu’il pensait être quelqu’un qui se débattait dans des conditions dangereuses, a déclaré Nine News.

« Une frontière de boogie à Narrowneck m’a alerté – il pensait avoir vu quelqu’un se débattre à nouveau dans les vagues », a déclaré M. Bradnam à l’antenne après le sauvetage, après avoir repéré un surfeur en difficulté plus tôt.

Il a ajouté: «Je me suis immédiatement déshabillé et j’ai couru avec le boogie boarder pour aider la personne en difficulté.

«Il est devenu assez évident qu’il y avait un corps flottant dans l’eau.

« Nous avons tous les deux pu sécuriser le corps et commencer à nous frayer un chemin à travers une déchirure, pour retourner sur le rivage. »

La police a été appelée à la plage, car le corps de Jacobs a été retiré des vagues et placé sur le sable.

Un Bradnam choqué a déclaré au diffuseur qu’il espérait « ne plus jamais vivre cela ».

S’adressant à The Sun Online, une porte-parole de la police du Queensland a confirmé aujourd’hui qu’il s’agissait du corps de Jake Jacobs.

Elle a dit que sa famille avait été informée de sa mort.

Jeudi, à 22 h 15, la police avait reçu des informations selon lesquelles une femme insensible avait été trouvée le long de la plage.

Mais les services d’urgence l’ont déclarée morte sur les lieux.

Les flics ont ensuite lancé une énorme mission de recherche et de sauvetage sur la Gold Coast, y compris par hélicoptère, et le long du rivage pour le Britannique.

La police a déclaré aux journalistes qu’elle « ne s’attendait pas à trouver quelqu’un vivant » étant donné les conditions de surf difficiles.

Puis, vendredi soir, le météorologue a découvert de façon dramatique le corps de Jacobs.

De nombreuses plages de la Gold Coast ont été fermées en raison de conditions de surf dangereuses.

Des hommages ont été rendus au Britannique noyé, de la communauté très unie de la côte.

MyFitness Club Broadbeach a déclaré sur Facebook: «C’est avec une grande tristesse que nous pleurons la perte tragique de notre manager de club Jake.

«Nos pensées et nos prières vont à ses amis et à sa famille en ce moment.

« Il a joué un rôle déterminant dans la croissance du club génial que beaucoup d’entre vous appellent une deuxième maison. Tu nous manqueras, mon pote. »

Paul Sykes a ajouté: « Merci, Jake pour le partage de votre plaisir, je peux le faire, de votre enthousiasme. Tellement, très triste.

Denise Dunn a posté: « RIP Jake. Condoléances à sa famille et à ses amis. »

Rose Velvet a écrit: « Si triste d’entendre parler de cette tragédie, le top man toujours encourageant et souriant, je suis si triste, Condoléances à sa famille et MFC, Famille, RIP Jake – vous nous manquerez beaucoup. »

Et Jai Bonis Omg a dit que c’était « une nouvelle dévastatrice. Je viens d’en entendre parler et j’espérais vraiment que ce n’était pas vrai.

« Un gars si adorable [whose] Une super ambiance chaleureuse m’a aidé, moi et mon partenaire, à décider de rejoindre MFC et nous a toujours fait sentir les bienvenus lorsque nous le voyons au gymnase. Mes condoléances pour ces amis et sa famille. »

On pense que son amie qui s’est également noyée est une ressortissante ukrainienne de Victoria en vacances dans le Queensland.

Elle avait été retrouvée inconsciente près du Kurrawa Surf Club.

Des images de vidéosurveillance montrent le couple au front de mer de Broadbeach et retournant plus tard à la voiture pour obtenir une serviette.

M. Christopher Shiba, un local choqué, a déclaré 9nouvelles comment il a repéré la femme alors qu’il marchait le long de la plage et a appelé les services d’urgence.

Il a dit: « C’était un peu étrange la façon dont elle était positionnée sur la plage près de l’eau et c’est à ce moment-là qu’il est monté pour voir si elle allait bien et qu’elle ne répondait pas. »

Malgré les tentatives désespérées des ambulanciers pour la faire revivre, la femme est décédée sur les lieux.

Un rapport sera préparé pour le coroner concernant leurs deux décès tragiques.

Un porte-parole du Foreign, Commonwealth & Development Office a déclaré: «Notre personnel soutient la famille d’un Britannique décédé dans le Queensland, en Australie.

«Nous restons en contact avec la police locale».