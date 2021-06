Le corps du bébé mort-né du couple a été remis à la FAUCHE famille qui l’a ensuite incinérée

Le bébé mort-né d’un COUPLE a été accidentellement confié à la mauvaise famille qui l’a ensuite incinéré sans se rendre compte de l’erreur.

Les parents Rita et Chris Santorini, de Perth, ont été choqués de découvrir la gaffe qui a vu le corps de leur bébé Lily être remis à une autre famille.

La bourde a eu lieu au King Edward Memorial Hospital Crédit : Wiki Commons

Le couple dévasté a découvert que leur fille avait été incinérée au cimetière de Karrakatta Crédit : Wiki Commons

L’horrible incident a eu lieu lors des funérailles du bébé à l’hôpital King Edward Memorial, où elle avait accouché en 2017.

Les parents affolés ont réalisé que le corps dans le cercueil n’était pas celui de leur fille et ont découvert plus tard qu’elle avait été incinérée au cimetière de Karrakatta par la famille qui avait reçu son corps.

« Avoir un enfant mort-né est dévastateur, mais ne pas pouvoir lui dire au revoir est pire », a déclaré Rita Santorini.

« Comment pouvons-nous conclure alors que nous n’avons jamais eu la chance de nous dire au revoir ?

« Je ne pense pas que nous pourrons jamais dépasser cela. »

Les Santorinis poursuivent maintenant le North Metropolitan Health Service, Pathwest et une entreprise funéraire de Perth, alléguant qu’ils sont responsables de l’erreur.

Les brefs du tribunal affirment que Lily a été « mal identifiée » par l’une des trois parties et que son corps a été remis à une autre famille à l’insu des parents.

Le couple poursuit pour préjudice psychologique, affirmant que l’erreur les a laissés avec une anxiété constante, une peur des médecins et des attaques de panique régulières.

« J’ai peur des médecins et de tous les membres de la profession médicale.

« Je ne peux pas leur faire confiance après ce que nous avons vécu, a déclaré Rita Santorini.

Le couple a décidé de s’exprimer en espérant que la même erreur n’arriverait pas à une autre famille.

« Lily mérite justice, alors nous essayons de trouver des réponses pour elle, et dans le processus, assurez-vous que cela n’arrive jamais à une autre famille », a ajouté Rita.

Les Santorins portent maintenant plainte pour préjudice psychologique Crédit : Getty – Contributeur

Santorin a également révélé qu’elle et son mari avaient été en contact avec la famille qui avait incinéré leur fille Lily.

Elle a déclaré à MailOnline: « Ce sont des gens adorables.

« Nous les avons rencontrés environ un mois plus tard et ils nous ont donné des photos qu’ils avaient prises de Lily et la mère m’a donné une bougie de la cérémonie privée qu’ils avaient organisée pour dire au revoir à celui qu’ils pensaient être leur bébé. »