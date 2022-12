Le corps des receveurs des Bears sous pression maintenant avec Darnell Mooney absent – ​​Shaw Local

Depuis le début de cette saison pour les Bears, la plupart d’entre nous se sont demandé quel récepteur large interviendrait et serait une deuxième option cohérente aux côtés de Darnell Mooney.

Trois mois plus tard, nous attendons toujours.

Equanimeous St. Brown (14 prises), Dante Pettis (13), Byron Pringle (5), N’Keal Harry (4) et Velus Jones Jr. (3) ont combiné pour seulement 39 réceptions. Chase Claypool a capté sept passes en quatre matchs depuis son arrivée de Pittsburgh via le commerce.

Maintenant que Mooney est absent pour la saison avec une blessure à la cheville, la pression est vraiment sur ce groupe, à partir de dimanche contre les Packers à Soldier Field.

“Je pense que nous allons devoir répartir le ballon”, a déclaré l’entraîneur Matt Eberflus mercredi avant l’entraînement au Halas Hall. « Évidemment, Mooney est un joueur dynamique. Il a eu une bonne chimie avec Justin (Fields) et le reste des quarts. …

“Nous devons (avancer) par comité, en les utilisant tous de la meilleure façon possible en fonction de leurs compétences.”

Parmi les larges restants, seuls Claypool et Pringle ont des saisons avec 40 prises ou plus. Claypool l’a fait les deux dernières années avec les Steelers (62 et 59), tandis que Pringle en avait 42 pour les Chiefs la saison dernière.

Le Claypool de 6 pieds 4 pouces, qui devient plus à l’aise dans le système de Luke Getsy, a réussi deux attrapés pour 51 verges sur cinq cibles lors d’une défaite de 31-10 contre les Jets dimanche dernier. Pringle, qui a raté six matchs en raison d’une blessure, a réussi une belle prise sur son touché de 4 verges au deuxième quart.

Pringle s’est un peu moqué lorsqu’on lui a demandé si la blessure de Mooney le rendait plus affamé.

« J’ai toujours faim, dit-il. «Vous pouvez regarder cela de l’année dernière. J’ai toujours faim. J’attends juste que mon numéro soit appelé.

St. Brown a excellé en tant que bloqueur de course, et Pettis (disparu mercredi pour cause de maladie) a été un contributeur constant dans les équipes spéciales.

Nous n’avons pas vu grand-chose d’Harry, qui s’est blessé pendant la pré-saison. Il s’est habillé des semaines 7 à 9, puis s’est assis les trois dernières semaines.

Cela semble être le moment idéal pour jeter un coup d’œil plus long sur Jones, qui a été une déception après avoir été pris 71e au total par le directeur général Ryan Poles lors du repêchage d’avril dernier.

Jones n’a que trois attrapés pour 24 verges et cinq courses pour 47 verges. Il a également renvoyé 12 coups de pied (5 bottés de dégagement, 7 coups d’envoi), mais a perdu deux échappés qui ont joué un rôle important dans les pertes des Giants et des Commanders.

Alors que Jones a montré une amélioration à l’entraînement, le personnel ne l’a pas encore mis sur le terrain pour plus de 15 jeux offensifs dans un match.

“Il s’agit toujours de savoir ‘Hé, peux-tu jouer vite?'”, a déclaré Eberflus. «Vous faites cela en: je connais mon alignement, je connais ma mission et, mec, je peux aller le déchirer et aller jouer. Et je peux (aussi) discerner des choses à la volée.

« Si nous finissons par … ajuster le jeu sur la ligne de mêlée, pouvez-vous vous ajuster ? … Il s’améliore.

Alors que Jones attend avec impatience une augmentation du temps de jeu, il se sent évidemment mal pour Mooney, qui a invité tous les receveurs chez lui plus tôt dans la saison pour une session d’étude.

« Nous avons bien mangé. C’était, ‘MWAH!’ magnifique », a déclaré Jones en faisant claquer ses lèvres. “C’était un bon moment, s’amusant, mangeant ensemble.”

Si on lui donne un temps de jeu plus constant, il est juste de se demander si Jones peut avoir un impact significatif sur le jeu de passes. Bénéficiant d’une vitesse haut de gamme rare, il pourrait facilement s’éloigner des arrières défensifs si Fields ou Trevor Siemian peuvent lui donner le ballon dans un espace ouvert.

Il est difficile de voir cela se produire, cependant, si Jones est simplement lancé pour un jeu aléatoire ou deux.

“C’est définitivement beaucoup plus fluide d’être dans la plupart du temps”, a déclaré Jones. “Comme Mooney et ces gars-là, ils s’adaptent au jeu, en ont la sensation, entrent dans votre ‘phase de flux’ et tout ralentit.

«Quand vous allez juste là-bas et essayez de faire (un) jeu, tout le monde vole et tout. Et c’est à tous les niveaux – lycée, collège et maintenant.

“Mais c’est sûr que je vais m’adapter.”

Cependant, les entraîneurs ne se tourneront pas vers Jones tant qu’il ne sera pas vraiment prêt. Non seulement c’est injuste pour lui, mais c’est aussi injuste pour les 10 autres gars en attaque.

L’ailier rapproché Cole Kmet – ne parlant pas spécifiquement de Jones lundi – a expliqué pourquoi c’est extrêmement important.

“Le sport est pris pour acquis à quel point il est violent”, a déclaré Kmet. “C’est pourquoi il est important (que vous) fassiez confiance à tout le monde. Le simple fait de jeter quelqu’un là-bas juste pour voir comment il va s’en sortir, c’est une pensée effrayante pour moi et pour les autres gars.

https://www.dailyherald.com/sports/20221130/bears-receiver-corps-under-pressure-now-with-mooney-out