Selon les dernières recommandations disponibles de l’Australian Technical Advisory Group on Immunization (ATAGI), le vaccin Pfizer est préféré au vaccin AstraZeneca pour les moins de 60 ans, car ce dernier présente un risque accru de caillots sanguins rares, mais mortels. plus jeunes gens.

Ce conseil n’avait pas changé lorsque Morrison a fait une annonce lundi soir, décrivant la recommandation ATAGI comme une « préférence » et déclarant qu’il n’avait pas « empêcher » personnes en dessous de ce seuil d’âge de « avoir une discussion » avec leurs médecins au sujet de la piqûre d’AstraZeneca.

Notant que la décision avait été une surprise, le président de l’Association médicale australienne (AMA), le Dr Omar Khorshid, a déclaré au Guardian Australia, « Il est difficile de savoir comment prendre cette annonce parce que je pense qu’il y aura un nombre limité de personnes pour l’accepter, étant donné qu’elles iraient à l’encontre de la recommandation de l’expert ATAGI. »

«Notre recommandation est toujours vraiment pour les patients de suivre les conseils ATAGI. Soyez patient et ayez le vaccin recommandé par ATAGI lorsqu’il sera disponible. Je soutiens certainement toujours les conseils d’experts à ce stade », dit le Dr Khorshid.

Malgré l’annonce, les Australiens de plus de 60 ans continueront d’être un groupe prioritaire pour le vaccin AstraZeneca. Les moins de 40 ans, à l’exception des personnes vivant dans des régions éloignées, n’ont eu jusqu’à présent qu’un accès limité au vaccin et auraient dû attendre que des progrès suffisants aient été réalisés dans la vaccination d’autres groupes d’âge.

Le pays est aux prises avec une troisième vague d’infections avec l’émergence de la variante Delta déclenchant des blocages dans un certain nombre de zones touchées.

Cependant, le déploiement du vaccin a été lent en Australie, en partie à cause de problèmes d’approvisionnement, car elle n’a pas la capacité de fabrication à grande échelle pour fabriquer le vaccin Pfizer. Bien qu’il existe de nombreuses doses d’AstraZeneca produites dans le pays, les inquiétudes concernant les caillots sanguins ont ébranlé la confiance en elle.

Selon un responsable de l’AMA, les rapports les plus récents avaient fixé le risque de coagulation du sang après la première dose de l’AstraZeneca à 3,1 cas pour 100 000 pour les moins de 50 ans et 2,7 pour 100 000 pour les 50-59 ans. Après la deuxième dose, il existe un risque d’environ 1,5 par million, a déclaré le responsable.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de l’annonce faite sans consulter l’AMA, le Dr Khorshid a deviné que l’intention était peut-être de « fournir aux Australiens nerveux qui vont en lock-out cette semaine quelque chose qu’ils peuvent réellement faire pour améliorer leurs chances de s’en sortir. »

Bien qu’il ait noté que les médecins devaient être tenus au courant de ces changements, le Dr Khorshid a déclaré que la décision « répond à une demande qui existe dans la communauté » pour les vaccins.

Plusieurs premiers ministres des États australiens et responsables de la santé ont également repoussé la décision du gouvernement Morrison, certains contredisant l’annonce en recommandant aux autorités de l’État de continuer à suivre les conseils d’ATAGI.

Le Premier ministre du Queensland Annastacia Palaszczuk et son directeur de la santé ont réitéré leur soutien à la « conseils cliniques d’ATAGI. » Pendant ce temps, le Premier ministre d’Australie-Occidentale Mark McGowan et le ministre de la Santé de Victoria, Martin Foley, ont déclaré que la décision avait été prise par le gouvernement Morrison et non par le cabinet national.

En réponse, le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a déclaré aux journalistes qu’il y avait eu « pas de modification de l’avis médical » et que le mouvement était « simplement une reconnaissance que l’accès pour ceux qui souhaitent prendre une décision de consentement éclairé peut être élargi, conformément à l’offre. »



