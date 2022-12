Le Corps des Marines pourrait abandonner le “oui monsieur” pour l’équité entre les sexes

Un critique éminent au Congrès a mis en garde contre le danger de «réveil» dans les services

Une étude récemment publiée affirmant que le Corps des Marines des États-Unis gagnerait à supprimer les identifiants sexués tels que “Monsieur” et « madame » pour les instructeurs de forage n’était pas seulement “fou” mais un gaspillage des 2 millions de dollars que l’USMC a payés pour cela, a déclaré mercredi le républicain de haut rang du comité du personnel militaire des forces armées de la Chambre dans un communiqué.

“J’espère que le commandant rejettera non seulement la recommandation, mais demandera également le remboursement de son argent”, a écrit le membre du Congrès Mike Gallagher du Wisconsin. Il a noté que le Corps des Marines “peut avoir des problèmes, mais l’utilisation de termes sexospécifiques au camp d’entraînement n’en fait pas partie.”

L’étude, commandée à l’Université de Pittsburgh en 2020 et achevée en 2022, soutient que les identifiants sexués risquent de rappeler aux recrues des stéréotypes négatifs, déclenchant potentiellement des préjugés inconscients, tout en forçant les recrues à réfléchir au sexe de l’instructeur avant leur rang – “problématique” dans un Corps des Marines qui est encore très centré sur les hommes. La possibilité d’un instructeur mal interprété est également répertoriée comme une raison d’abandonner la pratique, les auteurs de l’étude avertissant que cela pourrait “offenser ou causer la discorde involontairement.”

La solution proposée – apprendre aux recrues à jeter “Monsieur” et « madame » en faveur des asexués “sergent instructeur” – aurait “souligner l’importance de respecter les personnalités faisant autorité, quel que soit leur sexe”, affirment les auteurs de l’étude, soulignant que la moitié de l’armée a de toute façon déjà abandonné les identifiants de genre pour la formation du personnel.

Lire la suite Les républicains américains dénoncent le leadership militaire “réveillé”

Gallagher, lui-même un vétéran de la Marine, est passé à la brochette “nos chefs militaires” pour avoir nié que “le réveil existe dans l’armée” malgré les millions de dollars dépensés par les contribuables pour “projets réveillés.”

L’année dernière, un rapport commandé par Gallagher et d’autres membres du Comité des services armés républicains a révélé que la marine américaine s’est concentrée sur “réveil” et la diversité plus que de gagner des guerres.

“Jouer à des jeux aussi stupides dans le milieu universitaire ou le divertissement est une chose, mais maintenant nous nous mêlons des affaires de vie ou de mort de la guerre”, a averti le républicain du Wisconsin. Il a prédit que si “nous continuons à intégrer de telles absurdités éveillées dans la dissuasion, alors nous verrons plus d’échecs de dissuasion.”