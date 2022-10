Le Corps des Marines arrête l’utilisation d’un véhicule de combat en surf après un accident

CAMP PENDLETON, Californie (AP) – Le Corps des Marines a interrompu certaines opérations de ses nouveaux véhicules de combat amphibies après que l’un des véhicules blindés se soit renversé dans les vagues lors d’un entraînement au large de Camp Pendleton en Californie.

Le véhicule à huit roues s’est renversé vers 19 h 45 jeudi à la Marines Assault Amphibian School à la base au nord de San Diego, ont annoncé les autorités.

Les trois membres d’équipage n’ont pas été blessés, a indiqué vendredi un communiqué du Corps des Marines.

Le véhicule présentait un “dysfonctionnement mécanique”, selon le Corps des Marines, qui a interdit aux véhicules d’entrer ou de sortir des zones de surf, sauf pour les tests, pendant que des analyses supplémentaires sont effectuées.

Les véhicules peuvent toujours être utilisés sur terre, dans des eaux protégées et en haute mer.

C’était la deuxième fois cette année que des restrictions étaient imposées à l’utilisation de véhicules de combat amphibies. Les opérations en eau libre ont été interrompues après qu’un des véhicules a roulé sur le côté et qu’un autre a été désactivé dans des vagues inhabituellement élevées le 19 juillet lors d’un autre exercice d’entraînement. La pause a été levée le mois dernier.

Les nouveaux véhicules, qui sont testés et utilisés en Californie, sont conçus pour transporter les troupes et leur équipement des navires de la Marine à terre. Ils sont déployés pour remplacer le véhicule d’assaut amphibie vieillissant de la Marine, qui est plus léger, plus lent et fonctionne sur des chenilles au lieu de roues.

Huit Marines et un marin sont morts le 30 juillet 2020 lorsqu’un véhicule d’assaut amphibie a coulé dans 385 pieds (117 mètres) d’eau au large de l’île de San Clemente, dans le sud de la Californie.

Une enquête du Corps des Marines a révélé qu’une formation inadéquate, un entretien médiocre et un manque de jugement des dirigeants avaient conduit au naufrage.

The Associated Press