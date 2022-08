Le corps des joueurs en ligne cherche une sphère de sécurité pour les professionnels de l’interdiction du Tamil Nadu

L’organisme indien des athlètes d’esports EPWA a exhorté le gouvernement du Tamil Nadu à reconnaître les jeux d’adresse comme un sport distinct et à ne pas les associer aux jeux de hasard et à fournir un refuge sûr aux joueurs professionnels, a déclaré vendredi un haut responsable de l’entité.

“Nous avons envoyé une représentation au gouvernement de l’État le 13 août. Nous avons demandé au gouvernement du Tamil Nadu de reconnaître les jeux d’adresse comme un sport distinct et de ne pas les associer au jeu et de fournir un refuge sûr aux joueurs professionnels”, Esports Players Welfare Association (EPWA ) Le réalisateur Shivani Jha a déclaré à PTI.

La Haute Cour de Madras avait annulé en août de l’année dernière un récent amendement apporté à la loi sur les jeux du Tamil Nadu, adoptée en 1930, qui interdisait les jeux en ligne de rami et de poker à enjeux.

Le banc a déclaré la partie II de la loi de 2021 sur les lois sur les jeux et la police TN (modification), comme inconstitutionnelle qui interdisait les paris ou les paris dans le cyberespace ainsi que les jeux d’adresse s’ils étaient joués pour un pari, un pari, de l’argent ou d’autres enjeux.

Le banc, cependant, a accordé la liberté à l’État d’adopter une autre législation, sans aucune lacune. Le Tamil Nadu a maintenant mis en place un comité sous la présidence du juge à la retraite K Chandru pour donner des conseils sur la promulgation d’une nouvelle législation sur les jeux en ligne.

Le gouvernement de l’État a sollicité les contributions de diverses parties prenantes pour une nouvelle législation. Chess Grandmaster Ankit Rajpara, en soutien aux joueurs en ligne, a demandé l’intervention du gouvernement central dans l’interdiction imposée par les États.

“Dans le passé, le gouvernement central a rassuré les acteurs lors des réunions des parties prenantes sur le fait que nous ne serons pas traités comme des criminels, cependant, les gouvernements des États continuent de faire le contraire”, a déclaré Rajpara.

Jha a déclaré que plusieurs législations et mettre les jeux basés sur les compétences dans le même seau que les jeux de hasard conduisent à la criminalisation des joueurs basés sur les compétences.

«Alors que l’Inde participe à des tournois internationaux et que les développeurs créent de nouveaux jeux, il est impératif que l’État réglemente les jeux en ligne basés sur les compétences. De plus, les tribunaux ont prononcé à plusieurs reprises des jugements déclarant que le gouvernement de l’État ne peut légiférer que sur les jeux d’argent en ligne et non sur les jeux, ce qui finit par mettre les joueurs en danger et les assimiler à des joueurs et à des criminels », a-t-elle déclaré.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici