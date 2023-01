Le corps des ingénieurs de l’armée américaine donne une classe de maître sur le mauvais photoshopping d’un calendrier de chat

Vous avez probablement déjà choisi votre calendrier 2023. Il peut avoir de magnifiques photos de paysages ou des œuvres d’art célèbres pour chaque mois. Jette-le. J’ai quelque chose de mieux : le Calendrier des chats 2023 du US Army Corps of Engineers, Portland District. Téléchargez-le et imprimez-le immédiatement.

Le calendrier a les caractéristiques habituelles attendues, avec une photo mensuelle et les dates ci-dessous. Chaque image montre un chat géant allongé sur ou attaquant un équipement ou un élément clé de l’infrastructure. Janvier démarre avec un tabby utilisant le barrage de Hills Creek Reservoir dans l’Oregon comme griffoir. July met en vedette un chat assis sur le pont d’un navire du Corps of Engineers. Des commentaires sur les mères, les chats géants et le comportement des chats accompagnent les images.

Le Corps of Engineers a discrètement publié le calendrier à la fin de l’année dernière, mais il a récemment attiré l’attention du public. Le district de Portland a tweeté à ce sujet la semaine dernière, avec une réponse ironique aux critiques du calendrier “mal photoshoppé”. “Au moins maintenant, nous avons enfin une résolution pour le Nouvel An. Je vais m’inscrire à un cours de Photoshop”, a écrit le groupe.

Nous : *fait un calendrier de chat pour que les gens puissent en profiter* Les gens : “Vous êtes nuls avec Photoshop.” Au moins maintenant, nous avons enfin une résolution du Nouvel An. Je vais m’inscrire à un cours Photoshop. Au cas où vous le voudriez, voici un lien vers notre calendrier mal Photoshopé : https://t.co/xBPLTMwb8s pic.twitter.com/haoV0TEs7Y – Corps des ingénieurs (@PortlandCorps) 13 janvier 2023

Je dirais qu’une grande partie du charme du calendrier serait perdue s’il s’agissait d’une production lisse. Les proportions bancales, les bords funky, la police loufoque, l’écriture idiote et la composition aléatoire en font un travail d’amour et de joie. S’il vous plaît, la personne du Corps of Engineers qui a fait cela, ne prenez pas ce cours Photoshop. Vivez votre propre vérité de chat géant et recommencez pour 2024.