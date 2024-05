Le corps d’Ebrahim Raïssi transporté à Téhéran avant la cérémonie d’État | L’Iran

L’Iran Les corps des victimes du crash d’hélicoptère ont été transportés vers la capitale via Qom, alors que la lutte pour le pouvoir se poursuit avant les élections Mardi 21 mai 2024, 12 h 15 HAE

Les corps du président iranien Ebrahim Raïssi et les autres victimes du crash d’hélicoptère de dimanche ont été transportées par avion vers la ville sainte de Qom puis vers Téhéran avant une cérémonie d’État mercredi.

La télévision d’État iranienne a rapporté que de grandes foules se rassemblaient pour lui rendre hommage, tandis qu’en coulisses, une lutte de pouvoir était en cours alors que le régime tentait de s’unir autour d’un seul candidat lors d’élections anticipées provisoirement prévues pour le 28 juin.

Dans le cas peu probable où aucun candidat n’obtiendrait la majorité des voix dans ce qui s’annonce comme une élection très bien gérée, un second tour aurait lieu le 5 juillet.

Le corps de Raïssi sera finalement transporté à Birjand, dans la région du Khorasan du Sud que Raïssi représentait, puis au sanctuaire sacré de l’Imam Reza à Mashhad, son lieu de naissance et son dernier lieu de repos.

Raisi a été tué avec le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, et sept autres personnes lorsque l’hélicoptère dans lequel ils voyageaient s’est écrasé dans un épais brouillard dans le nord-est montagneux de l’Iran. Une vidéo a été diffusée en Iran montrant des sauveteurs désemparés arrivant sur les lieux de l’accident dans une forêt épaisse et ne découvrant aucun signe de vie.

Une enquête est en cours sur la cause, notamment sur les raisons pour lesquelles il a été décidé que l’hélicoptère de Raïssi devait décoller à un moment où un avertissement météorologique orange avait été émis pour la région.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé les sanctions américaines de rendre dangereuse l’industrie aérienne civile iranienne.

Les chaînes d’information officielles ont donné l’impression d’un pays noyé dans le chagrin et le chagrin, mais en même temps résilient et capable de surmonter un tel revers. Des dissidents iraniens ont présenté une image d’habitants de Téhéran quittant la capitale pour se diriger vers le nord pour passer des vacances.

Le ministre de l’Intérieur, Ahmad Vahidi, s’exprimant lors d’une cérémonie pour Raïssi à Tabriz, près du lieu de l’accident, a déclaré que « dans n’importe quel autre pays, cet incident aurait un avenir très sombre, mais avec la présence du guide suprême et la paix qu’il a transmise dans son message , nous gérerons facilement ces problèmes.

Le premier vice-président iranien, Mohammad Mokhber, a assuré la présidence par intérim, comme l’exige la constitution. Ali Bagheri, négociateur nucléaire expérimenté, a été nommé ministre des Affaires étrangères par intérim.

Le nouveau président jouera un rôle crucial non seulement dans les relations futures de l’Iran avec l’Occident, mais aussi dans la conduite du débat sur l’éventuel successeur du guide suprême, Ali Khamenei, âgé de 85 ans. Un calendrier provisoire des élections a été publié, incluant la possibilité d’autoriser le vote électronique à Téhéran, où le taux de participation s’est effondré ces dernières années.

L’Assemblée d’experts, composée de 88 membres, l’organe qui, après le décès du guide suprême, décide du successeur, s’est réunie mardi pour élire à la présidence un religieux de 93 ans, Mohammad Ali Movahedi Kermani. Un siège réservé à Raisi était rempli de fleurs et d’une photo de lui.

Un test clé lors de la prochaine élection présidentielle sera de savoir si le Conseil des gardiens, l’organisme qui filtre les candidats, autorisera la candidature de tous les centristes possédant l’expérience politique nécessaire pour défier sérieusement les partisans de la ligne dure. Lors de l’élection présidentielle de 2021, Ali Larijani, un ancien président du Parlement très expérimenté qui a construit les relations de l’Iran avec la Chine, a été barré. Il est donc peu probable qu’il soit autorisé à se présenter cette fois-ci. De même, l’ancien président Hassan Rohani s’est vu interdire de se présenter à l’Assemblée des experts.

En conséquence, alors que la moitié de l’électorat semble tourner le dos à une démocratie iranienne guidée, la lutte pour le pouvoir au sein du régime ne se déroule plus entre réformistes et partisans de la ligne dure, mais au sein de factions conservatrices.

Les récentes élections législatives ont vu des avancées pour le Front ultra-conservateur de stabilité de la révolution islamique, dirigé par Hamid Rasaee.

Le successeur le plus probable de Raïssi à l’heure actuelle est le président actuel, Mohammad Baqer Qalibaf, mais sa faction n’a pas obtenu de bons résultats aux élections législatives et il a été poursuivi par des allégations de corruption.

Saeed Jalili, ancien négociateur nucléaire et secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, s’est tenu à l’écart de Raïssi lors des élections de 2021 et serait impatient de se présenter. Mais il est considéré comme extrémiste et imprévisible par d’autres conservateurs, qui tenteront de persuader le guide suprême de ne pas le soutenir.

L’idée que Jalili occupe la présidence iranienne tandis que Donald Trump, s’il est réélu, est à la Maison Blanche fait horreur à certains diplomates.

Rob Macaire, ancien ambassadeur du Royaume-Uni à Téhéran, a déclaré que la mort de Raïssi soulevait un dilemme pour le régime, notamment quant à l’ouverture du champ d’action à autoriser.

Il a déclaré : « Les efforts du régime pour présenter Raïssi comme une figure populaire qui manquera aux Iraniens ordinaires semblent voués à l’échec. Lorsque les dirigeants du régime ont organisé la victoire de Raïssi aux élections de 2021 en disqualifiant tout autre candidat crédible, ils ont largement abandonné la feuille de vigne de la légitimité démocratique que les élections précédentes avaient conférée. Il n’était certainement pas au pouvoir en raison de son charisme ou de sa pensée originale. C’était un loyaliste classique envers le guide suprême.