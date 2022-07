Le corps de Shinzo Abe arrive à Tokyo alors que le pays pleure la mort de l’ancien Premier ministre

Le corps de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a été ramené à Tokyo samedi après avoir été tué par balle lors d’un discours de campagne dans l’ouest du Japon un jour plus tôt.

Abe a été attaqué dans la ville de Nara et transporté par avion vers un hôpital local, mais est décédé des suites d’une perte de sang malgré un traitement d’urgence comprenant des transfusions sanguines massives. La police a arrêté l’agresseur, un ancien membre de la marine japonaise, sur les lieux, soupçonné de meurtre. La police a confisqué l’arme artisanale qu’il utilisait et plusieurs autres ont été retrouvées plus tard dans son appartement.

Un corbillard noir transportant le corps d’Abe et accompagné de sa femme, Akie, est arrivé chez lui dans le quartier résidentiel chic de Shibuya à Tokyo, où de nombreuses personnes en deuil ont attendu et baissé la tête au passage du véhicule.

L’assassinat d’Abe avant les élections législatives de dimanche a choqué la nation en tant que menace pour la démocratie et a soulevé des questions quant à savoir si la sécurité de l’ancien Premier ministre était adéquate.

Chiffre qui divise beaucoup

Même s’il n’était pas au pouvoir, Abe était toujours très influent au sein du Parti libéral démocrate au pouvoir et dirigeait sa plus grande faction, mais ses opinions ultra-nationalistes faisaient de lui une figure de division pour beaucoup.

Lorsqu’il a démissionné de son poste de Premier ministre, Abe a accusé une récidive de la colite ulcéreuse qu’il avait depuis son adolescence. Il a dit alors qu’il était difficile de laisser bon nombre de ses objectifs inachevés, en particulier son incapacité à résoudre le problème des Japonais enlevés il y a des années par la Corée du Nord, un différend territorial avec la Russie et une révision de la constitution du Japon renonçant à la guerre.

Cet ultra-nationalisme a irrité les Corées et la Chine, et sa volonté de créer ce qu’il considérait comme une posture de défense plus normale a irrité de nombreux Japonais. Abe n’a pas réussi à atteindre son objectif chéri de réécrire formellement la constitution pacifiste rédigée par les États-Unis en raison du faible soutien du public.

La voiture censée transporter le corps de feu l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe passe devant des policiers et des médias devant l’hôpital universitaire de médecine de Nara à Kashihara, dans la préfecture de Nara, tôt samedi. (Philip Fong/AFP/Getty Images)

Les loyalistes ont déclaré que son héritage était une relation américano-japonaise plus forte destinée à renforcer la capacité de défense du Japon. Mais Abe s’est fait des ennemis en forçant ses objectifs de défense et d’autres questions litigieuses à passer au parlement, malgré une forte opposition publique.

Abe a été formé pour suivre les traces de son grand-père, l’ancien Premier ministre Nobusuke Kishi. Sa rhétorique politique s’est souvent concentrée sur la transformation du Japon en une nation “normale” et “belle” avec une armée plus forte et un rôle plus important dans les affaires internationales.

Le Japon est particulièrement connu pour ses lois strictes sur les armes à feu. Avec une population de 125 millions d’habitants, il n’y a eu que 10 affaires criminelles liées aux armes à feu l’année dernière, entraînant un mort et quatre blessés, selon la police. Huit de ces cas étaient liés à des gangs. Tokyo n’a enregistré aucun incident, blessure ou décès avec des armes à feu la même année, bien que 61 armes à feu aient été saisies.

Organisation de la première visite du président américain à Hiroshima

Abe était fier de son travail pour renforcer l’alliance de sécurité du Japon avec les États-Unis et d’avoir dirigé la première visite d’un président américain en exercice, Barack Obama, dans la ville d’Hiroshima bombardée par des bombes atomiques. Il a également aidé Tokyo à obtenir le droit d’accueillir les Jeux olympiques de 2020 en promettant qu’une catastrophe à la centrale nucléaire de Fukushima était “sous contrôle” alors qu’elle ne l’était pas.

Il est devenu le plus jeune Premier ministre du Japon en 2006, à 52 ans, mais son premier passage trop nationaliste s’est brusquement terminé un an plus tard, également à cause de sa santé.

La fin du premier mandat chargé de scandales d’Abe en tant que Premier ministre a marqué le début de six années de changement de direction annuel, dont on se souvient comme d’une ère de politique de “portes tournantes” qui manquait de stabilité.

À son retour au pouvoir en 2012, Abe s’est engagé à revitaliser la nation et à sortir son économie de son marasme déflationniste avec sa formule “Abenomics”, qui combine relance budgétaire, assouplissement monétaire et réformes structurelles.

Il a remporté six élections nationales et a construit une emprise solide sur le pouvoir, renforçant le rôle et la capacité de défense du Japon et son alliance de sécurité avec les États-Unis. Il a également intensifié l’éducation patriotique dans les écoles et rehaussé le profil international du Japon.