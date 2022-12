Le corps de plage de Jerry Seinfeld ne fait pas rire pendant ses vacances à Saint-Barth

Personne ne rira en apercevant le corps de plage de Jerry Seinfeld.

Le physique tonique de l’humoriste était à l’honneur alors qu’il se baignait dans l’océan à la plage du Gourverneur à Saint-Barth.

Seinfeld et sa femme, Jessica, profitaient clairement du temps chaud pendant leurs vacances dans les Caraïbes cette semaine.

Même si l’homme de 68 ans a choisi de se couvrir d’un t-shirt blanc dans l’eau, une fois mouillé, ses abdominaux pouvaient être vus à travers.

Seinfeld s’est éclaboussé dans des maillots de bain et des lunettes de soleil à imprimé tropical tandis que sa femme de 51 ans avait l’air tout aussi en forme, affichant ses bras et ses jambes toniques dans un maillot de bain rose vif.

Le couple a prouvé que leur mariage de plus de 20 ans se porte toujours bien avec un petit PDA sur la plage.

La star de “Comedians in Cars Getting Coffee” et sa femme ont été photographiés en train de s’enlacer tout en regardant l’océan.

L’ancien “Seinfeld” et Jessica se sont mariés lors d’une petite cérémonie le jour de Noël en 1999.

Le couple a trois enfants : Sascha, 22 ans, Julian, 19 ans et Shepard, 17 ans.

L’acteur a dévoilé le secret de leur mariage de longue durée avec ET en 2020.

“Eh bien, je ne suis pas à Hollywood, je suis à New York, donc j’ai un petit avantage là-bas”, a-t-il plaisanté. “J’ai toujours pensé que LA était très mauvaise pour le mariage. Je pense qu’il faut du bien – quatre saisons, c’est du beau temps pour le mariage. Quand il fait chaud et ensoleillé tout le temps, ce n’est pas bon pour les relations longues, tu sais? Parce que ça te donne envie Ça donne envie de s’aventurer dehors. C’est agréable de sortir. À New York, on a juste envie de rester à la maison l’hiver.

Seinfeld a également dit précédemment Oprah.com que la monogamie lui vient naturellement, et il ne voudrait pas qu’il en soit autrement.

“Mon point de vue personnel est le suivant : le problème avec les humains, c’est que nos têtes sont tout simplement trop grosses”, a-t-il déclaré. “Et l’un des plus grands attraits de la monogamie est la simplification du processus mental. Je n’ai pas d’amis qui ne soient pas fidèles à leur femme, mais si c’était le cas, ma principale question serait :” Qui a le temps de comprendre ? tout ça ? C’est juste trop de travail.”

“Les émotions dont il faut se débarrasser, les valeurs, l’éthique… Tout ce que je vois, c’est ce travail gigantesque pour un plaisir éphémère”, a-t-il ajouté. “Les gens devraient se marier parce qu’ils ont enfin vu la folie d’être célibataire : ‘Oh, tout cela n’est qu’une sorte de mauvais tour de magie. Je n’arrête pas de me pencher pour atteindre ce portefeuille sur une ficelle. faire ça ?'”