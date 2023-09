Le corps de Pava LaPere n’a pas été découvert pendant trois jours après le meurtre

La police de Baltimore a révélé que le corps de la PDG de la technologie, Pava LaPere, n’a pas été découvert pendant trois jours après son assassinat.

Jason Dean Billingsley, 32 ans, a été arrêté sans incident vers 23 heures hier soir dans une gare de Bowie, dans le comté de Prince. Les Marshalls américains, la police de Baltimore, la police de l’État du Maryland, l’ATF et la police métropolitaine de Washington ont participé à l’arrestation, ont annoncé les autorités lors d’une conférence de presse jeudi.

« Mais mon souhait est que nous puissions donner à la famille et à la communauté un sentiment de clôture. Nous allons mettre ce récidiviste violent en prison, là où il appartient », a déclaré le commissaire de police par intérim, Richard Worley. « Travaillons ensemble et veillons à ce qu’il reste là-bas. »

Le commissaire a déclaré qu’il ne ferait pas de commentaire sur la question de savoir si Billingsley était armé au moment de son arrestation. Billingsley aurait volé une arme à feu et aurait menacé de nuire à son propriétaire.

M. Worley a déclaré que LaPere, PDG et fondatrice d’EcoMap Technologies, avait probablement été assassinée vendredi soir et que son corps n’avait été découvert que lundi. Il a refusé de répondre aux questions sur les circonstances de sa mort, invoquant la demande de sa famille de garder ces détails confidentiels.

Billingsley fait face à des accusations de meurtre au premier degré, de voies de fait au deuxième degré, d’infraction sexuelle et de vol qualifié à la suite de la mort de LaPere. Il a également été lié à une agression sexuelle et à un incendie criminel le 19 septembre qui ont laissé une femme dans un état critique, un homme adulte blessé et un enfant hospitalisé pour inhalation de fumée.

L’incendie criminel a eu lieu dans le pâté de maisons 800 de l’avenue Edmondson, à seulement 15 minutes à pied du bâtiment de LaPere, où son corps a été retrouvé le 25 septembre. Le commissaire Worley a déclaré que Billingsley travaillait dans le bâtiment où résidaient les victimes du 19 septembre et les connaissait.

Jason Billingsley dans une nouvelle photo fournie par le département de police de Baltimore (TPL)

Un mandat d’arrêt contre Billingsley a été émis le 20 septembre, mais aucun avis de sécurité n’a été émis par les forces de l’ordre. Le commissaire a repoussé les critiques concernant la gestion de l’enquête et l’incapacité de son département à alerter la communauté d’une menace potentielle avec Billingsley en liberté.

« Nous savons à peu près pourquoi il est entré dans cette maison [on 19 September]. Il connaissait le bâtiment», a-t-il déclaré. « Nous ne pensions pas à ce moment-là qu’il commettait des actes aléatoires car nous savons qu’il était absent depuis octobre 2022 et qu’il n’était lié à aucun incident violent. »

Le commissaire Worley a poursuivi en disant que Billingsley devait se présenter lundi auprès des responsables de la probation et qu’ils s’attendaient à ce qu’il le fasse parce qu’il s’était conformé dans le passé. Après avoir omis de se présenter aux forces de l’ordre ce jour-là, le corps de LaPere aurait été retrouvé sur le toit de son immeuble au 306 West Franklin, selon La bannière de Baltimore.

Un détective qui avait enquêté sur l’incident survenu sur l’avenue Edmondson et s’était ensuite rendu sur les lieux du crime dans l’immeuble de LaPere s’est immédiatement rendu compte qu’il y avait un lien entre les attaques.

Les autorités tentent toujours de déterminer si LaPere et Billingsley se connaissaient avant son meurtre. Tout au long de la conférence de presse, le commissaire a redoublé de remarques selon lesquelles les dépliants avertissant les résidents de Billingsley n’avaient pas été diffusés plus tôt parce que la première attaque était ciblée et que les enquêteurs ne pensaient pas que le suspect frapperait à nouveau.

« L’incident survenu sur l’avenue Edmonson n’était pas un acte aléatoire », a déclaré le commissaire Worley. « S’il s’agissait d’un acte aléatoire, nous aurions immédiatement publié des dépliants indiquant que cet individu était en liberté et commettait des actes aléatoires. »

Pava LaPere était « une force visionnaire derrière EcoMap mais était aussi une leader profondément compatissante et dévouée » (Facebook/Pava LaPère)

Cependant, les archives judiciaires documentent le long passé criminel de Billignsley et ses infractions répétées, qui l’ont conduit à une peine de prison de 30 ans en 2015. En 2009, il a plaidé coupable de voies de fait au premier degré et a été condamné à deux ans de probation sous surveillance.

Il a violé les termes de sa libération conditionnelle et a été reconnu coupable de voies de fait au deuxième degré en 2011. Billingsley a purgé deux ans au-delà de sa condamnation en 2011 et quelques mois seulement après avoir été libéré en 2013, il a de nouveau été arrêté pour tentative de viol.

En 2015, Billingsley a été condamné à trois décennies de prison, dont 16 ans avec sursis et cinq ans de probation sous surveillance, après avoir plaidé coupable d’une infraction sexuelle au premier degré.

La peine, qui a été prononcée sous l’administration précédente, était inférieure aux normes établies, a déclaré jeudi le procureur du district de Baltimore, Ivan Bates. M. Bates a déclaré que Billingsley devait purger une peine de 14 ans, mais qu’il avait ensuite obtenu des crédits de diminution, conformément aux directives de détermination de la peine du Maryland.

Billingsley a été libéré en octobre 2022, ce qui « n’aurait jamais dû arriver », a déclaré le maire Brandon Scott lors de la conférence de presse.

« Nous vous accordons près de 30 jours de bon temps pour presque chaque mois pendant lequel vous êtes en détention et vous ne faites aucune erreur », a déclaré M. Bates. « Il n’a donc pas eu besoin de libération conditionnelle, il a purgé un peu moins du tiers de sa peine et c’est ce que la loi autorise. Donc, quand on y regarde, il s’agit plutôt d’un échec systémique.