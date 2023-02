Le corps de Nicola Bulley est susceptible d’être retrouvé dans un “rayon de deux milles”, selon l’expert en plongée Peter Faulding

Un expert en plongée pense que si Nicola Bulley disparue est morte, son corps serait probablement retrouvé dans un rayon de deux milles.

Nicola, 45 ans, a disparu alors qu’elle promenait son chien le 27 janvier à St Michael’s on Wyre, Lancashire.

Nicola a disparu en marchant avec Willow il y a 18 jours

Peter Faulding a mené une recherche au sonar pour la maman

Peter Faulding, qui a aidé la police dans une recherche spécialisée de la rivière, cherche maintenant des endroits où elle aurait pu être enterrée.

L’expert médico-légal prévoit de chasser près de l’endroit où Nicola a disparu pour d’éventuels “sites de dépôt”.

Peter a déclaré que “normalement, les gens ne se trouvent pas trop loin, souvent à moins de quelques kilomètres”.

Il a dressé une liste de zones “où il serait possible de sécréter un corps sans que personne ne s’en aperçoive”.

La recherche comprendra des haies et des zones boisées où “il est possible de garer un véhicule et de déposer un corps sans être vu”.

Peter a déclaré qu’il avait décidé de lancer sa propre recherche “discrète” après avoir eu une conversation “franche” avec le partenaire de Nicola, Paul Ansell, et son amie Heather Gibbons.

Il a affirmé qu’il y avait toujours une possibilité que Nicola se retrouve dans la rivière.

Peter a déclaré au Telegraph : « Sur la rivière ce jour-là, il n’allait pas très vite.

«J’ai passé beaucoup de temps avec la famille et ils ont dit qu’elle était si prudente, faisait le même itinéraire tous les jours, ne s’approchait pas de la rivière et son Fitbit montre qu’elle ne s’approchait pas de la rivière.

“Il faudrait qu’elle soit poussée très fort pour être lancée au milieu de la rivière.”

La nation a été saisie par la disparition de Nicola après que son téléphone portable a été retrouvé sur un banc toujours connecté à une conférence téléphonique de travail.

L’épagneul springer de Nicola, Willow, a également été retrouvé – mais il n’y avait toujours aucune trace de la mère de deux enfants.

La police du Lancashire a déclaré précédemment que sa “principale hypothèse de travail” était que Nicola était “malheureusement tombée dans la rivière”.

Mais des officiers ont été vus hier en train de fouiller un site de caravane à quelques mètres de l’endroit où la mère a été vue pour la dernière fois.

Le précédent a publié une chronologie des derniers mouvements de la mère disparue avant sa disparition.

Nicola a commencé sa promenade le long du chemin de halage vers la rivière Wyre à 8h43 après avoir déposé ses deux enfants à l’école.

Selon la police, environ sept minutes plus tard, un promeneur de chiens qui connaît Nicola l’a vue se promener dans le champ inférieur avec son épagneul Springer Willow.

Le témoin a déclaré que leurs deux chiens avaient brièvement interagi avant de quitter Nicola par le chemin de la rivière.

À 8 h 53, la mère a envoyé un e-mail à son patron chez Exclusively Mortgages.

Elle s’est ensuite connectée à un appel des équipes à 9 h 01 et a été vue environ neuf minutes plus tard sur le terrain supérieur marchant avec Willow.

Selon la police, à 9h30, l’appel au travail a pris fin mais Nicola est restée connectée.

Vers 9 h 35, le mobile et Willow ont été retrouvés sur un banc au bord de la rivière, mais il n’y avait aucun signe de Nicola.

La police enquête sur un intervalle de deux heures entre la dernière observation de Nicola et le moment où elle a été portée disparue à 11 heures.

Nicola a été décrite comme blanche, mesurant 5 pieds 3 pouces avec des cheveux mi-longs châtain clair.

Elle a été vue pour la dernière fois portant une veste gilet matelassée noire à la cheville avec un manteau noir Engelbert Strauss à la taille en dessous et un jean moulant noir.

Elle avait de longues chaussettes de marche vertes rentrées dans son jean, des bottes en caoutchouc Next vertes jusqu’à la cheville, un collier et un Fitbit bleu pâle.

Nicola a un accent d’Essex et des liens avec la région de Thornton-Cleveleys près de Blackpool.

Toute personne ayant des informations sur l’endroit où elle pourrait se trouver est priée d’appeler le 101, en citant le journal 473 du 27 janvier, ou d’appeler le 999 pour des observations immédiates.

La disparition de Nicola a saisi la nation

Son partenaire Paul a été informé de la dernière recherche de Peter Crédit : Nicholas Razzell