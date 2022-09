Le corps de María Belén Bernal retrouvé après la disparition a stupéfié l’Équateur

“Avec une profonde douleur et indignation, je regrette d’annoncer que María Belén a été retrouvée”, a tweeté Lasso mercredi après-midi. “Son fémicide ne restera pas impuni et tous les responsables seront traduits en justice.”

Les militants disent que le fait que Bernal ait disparu d’une académie de police et que le principal suspect soit un officier responsable de la formation des cadets est particulièrement inquiétant au cours de ce qu’ils décrivent comme l’année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les femmes en Équateur. Au moins 206 femmes ont été tuées depuis janvier pour des raisons liées à leur sexe, selon l’Association latino-américaine pour le développement alternatif, contre 197 pour l’ensemble de 2021.

Mishell Medina, porte-parole du Comité contre la violence, les disparitions et les féminicides en Équateur, a déclaré que l’indignation suscitée par le cas de Bernal reflète une frustration croissante à l’égard d’une force de police considérée par beaucoup comme corrompue et complice de l’augmentation de la criminalité.

On pense que Bernal est entré à l’académie de police vers 1 h 30 le 11 septembre, un dimanche. On ne sait pas pourquoi elle a été autorisée à entrer à l’académie en tant que civil et à cette heure.

Realpe, son avocat, a déclaré que Cáceres et Sánchez étaient à une fête ensemble et “avaient pris quelques verres”. Il a reconnu qu’ils avaient échangé des messages qui ont depuis été supprimés, mais a déclaré qu’ils étaient liés à «leur engouement, leur béguin. Rien à voir avec le crime de fémicide.

Otavalo, la mère de Bernal, a déclaré qu’elle n’avait jamais eu de raison de s’inquiéter de la relation de sa fille avec son mari. Bernal et Cáceres ont commencé à vivre ensemble il y a six ans et se sont mariés il y a environ quatre ans. Bernal a un fils de 12 ans issu d’une relation précédente. Le garçon a créé un compte Twitter la semaine dernière et a publié une photo de Cáceres.