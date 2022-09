Le corps de Malaika Arora honteux et brutalement trollé pour avoir affiché des vergetures dans des vêtements de sport audacieux [Watch]

Malaika Arora est l’une des divas les plus sensationnelles de Bollywood. Elle bénéficie d’un grand nombre de fans et ses fans l’admirent pour son style, sa beauté et sa forme physique. L’actrice croit en la vie sans aucun regret et selon ses propres conditions. Cependant, il y en a qui ne supportent pas l’idée d’une femme heureuse, confiante et indépendante. Chaque fois que Malaika sort, elle passe sous le radar des internautes qui ne mâchent pas leurs mots en la traînant et en crachant du venin sur la diva. Récemment, Malaika a été aperçue à Bandra en athleisure portant une chemise blanche ouverte, des collants blancs et un soutien-gorge de sport. Bien qu’elle ait l’air confortable, chic et élégante, les internautes n’ont pas pu s’empêcher de remarquer les vergetures sur son ventre. L’actrice a été malmenée pour ne pas avoir “caché” la “laideur”. Nous pensons que Malaika n’a rien à cacher et que les femmes ont le droit de posséder et d’afficher leurs marques, cicatrices et «défauts» comme elles l’aiment.