Le corps de Liam Payne sera rendu à sa famille et rapatrié au Royaume-Uni, selon la police

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Des droits reproductifs au changement climatique en passant par la Big Tech, The Independent est sur le terrain lorsque l’histoire se développe. Qu’il s’agisse d’enquêter sur les finances du PAC pro-Trump d’Elon Musk ou de produire notre dernier documentaire, « The A Word », qui met en lumière les femmes américaines qui luttent pour leurs droits reproductifs, nous savons à quel point il est important d’analyser les faits à partir du messagerie. À un moment aussi critique de l’histoire des États-Unis, nous avons besoin de journalistes sur le terrain. Votre don nous permet de continuer à envoyer des journalistes parler des deux côtés de l’histoire. The Independent jouit de la confiance des Américains de tout le spectre politique. Et contrairement à de nombreux autres médias de qualité, nous choisissons de ne pas exclure les Américains de nos reportages et analyses avec des paywalls. Nous pensons qu’un journalisme de qualité devrait être accessible à tous, payé par ceux qui en ont les moyens. Votre soutien fait toute la différence. Fermer En savoir plus

Le corps de Liam Payne sera remis à sa famille afin d’être rapatrié vers le Royaume-Uni, selon certaines informations.

Payne est décédé après être tombé du balcon du troisième étage de sa chambre de l’hôtel CasaSur Palermo à Buenos Aires, en Argentine, le 16 octobre.

L’autopsie a confirmé qu’il souffrait d’hémorragies internes et externes et de multiples blessures traumatiques résultant de la chute. Les premiers résultats toxicologiques ont révélé plusieurs substances dans son système. y compris « cocaïne rose » – une drogue récréative qui comprend généralement une combinaison de méthamphétamine, de kétamine et de MDMA, selon les National Institutes of Health.

Des sources policières affirment que le bureau du procureur local a désormais autorisé la remise du corps de Payne à son père, Geoff Payne, Actualités ABC rapports.

Geoff Payne est dans la capitale argentine depuis le 18 octobre et cherche à ramener le corps de son fils en Angleterre pour l’enterrer.

Il a été vu à l’extérieur de l’hôtel CasaSur peu après son arrivée, lisant des hommages et embrassant des photos de son fils près du lieu où il est décédé. Il a également remercié les fans pour leur soutien.

ouvrir l’image dans la galerie Liam Payne est décédé en Argentine le 16 octobre ( Ben Birchall/PA )

Les anciens membres du groupe One Direction de Payne ont déclaré dans des déclarations communes et individuelles qu’ils étaient « dévastés » par la mort du chanteur, tandis que Cheryl, la mère de Bear, le fils de Payne, âgé de 7 ans, a parlé de son chagrin à un « moment indescriptiblement douloureux ». .» Zayn Malik a annoncé récemment qu’il reportait sa prochaine tournée aux États-Unis.

Né à Wolverhampton, Payne est devenu célèbre en tant que l’un des cinq membres du boysband britannique One Direction, qui s’est formé pour la première fois dans l’émission de téléréalité ITV. Le facteur X en 2010.

Avec ses camarades Niall Horan, Harry Styles, Zayn Malik et Liam Tomlinson, Payne a réalisé un certain nombre de singles à succès et quatre albums n°1 aux États-Unis.

Profitez d’un accès illimité à 100 millions de chansons et de podcasts sans publicité avec Amazon Music Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 4 mois (3 mois pour les non-membres Prime) S’inscrire

Profitez d’un accès illimité à 100 millions de chansons et de podcasts sans publicité avec Amazon Music Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 4 mois (3 mois pour les non-membres Prime) S’inscrire

Après une pause indéfinie du groupe en 2016, Payne a suivi ses anciens membres de 1D en se lançant dans une carrière solo, faisant ses débuts avec son single « Strip That Down » dans le Top 10 avec le rappeur américain Quavo.

Son premier album, LP1, est sorti en 2019. Il a sorti un nouveau single, « Teardrops », plus tôt cette année.

Le chanteur a été déclaré mort le 16 octobre après que les services d’urgence ont répondu à l’appel d’un directeur d’hôtel concernant un « homme agressif qui pourrait être sous l’influence de drogues ou d’alcool ».

L’appel au 911 a été passé à 17 h 01, heure locale, peu de temps avant la mort de Payne, environ 10 minutes plus tard. L’employé de l’hôtel a déclaré à l’opérateur que les services d’urgence étaient nécessaires « de toute urgence », soulignant que la chambre d’hôtel avait un balcon.

« Nous avons besoin que vous nous envoyiez quelqu’un de toute urgence car, eh bien, nous ne savons pas si la vie de l’invité est en danger », ont-ils déclaré. « Il est dans une pièce qui a un balcon. Et bien, on a un peu peur qu’il fasse quelque chose qui puisse mettre sa vie en danger.»

Alberto Crescenti, chef des services d’urgence locaux, a déclaré Horaires de Buenos Aires qu’« il n’y avait aucune possibilité » pour les premiers intervenants de sauver la vie de Payne car il avait « des blessures très graves ».