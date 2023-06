Le corps de l’homme disparu retrouvé sur le site de l’effondrement d’un appartement de l’Iowa ; deux autres toujours portés disparus

DAVENPORT, Iowa (AP) – Le corps de l’un des trois hommes portés disparus après l’effondrement partiel d’un immeuble à Davenport, Iowa, a été retrouvé, a confirmé dimanche un responsable de la ville.

Le corps de Branden Colvin Sr. a été retrouvé samedi, a déclaré la porte-parole de la ville, Sarah Ott. Deux autres hommes, Ryan Hitchcock, 51 ans, et Daniel Prien, 60 ans, sont toujours portés disparus. Colvin, 42 ans, est la première personne confirmée décédée dans l’effondrement.

Aucun autre détail n’a été immédiatement publié.

Le Quad-City Times a rapporté que le fils de Colvin, Branden Colvin Jr., a obtenu son diplôme d’études secondaires samedi. Lui et d’autres membres de la famille se trouvaient presque constamment sur le site de l’effondrement, espérant un miracle.

La découverte du corps de Colvin est intervenue un jour après que les autorités ont annoncé que la recherche de survivants était terminée, l’attention étant tournée vers la consolidation de la structure afin que les efforts de récupération puissent commencer.

Les restes de l’immeuble de six étages étaient constamment en mouvement au cours des 24 à 36 premières heures après son effondrement le 28 mai, ce qui, selon les responsables, posait un risque pour les sauveteurs qui tentaient de rechercher des survivants.

Les responsables de la ville avaient déclaré plus tôt que Colvin, Hitchcock et Prien avaient « une forte probabilité d’être chez eux au moment de l’effondrement ».

Les autorités ont déclaré que fouiller le bâtiment était extrêmement dangereux – et qu’il se déplaçait constamment et risquait de s’effondrer davantage, mettant les sauveteurs en grand danger. Un groupe de travail de l’Iowa a terminé jeudi une recherche de survivants et a commencé à se concentrer sur le renforcement de la structure pour les efforts de rétablissement.

« Nous faisons de notre mieux pour équilibrer les conditions du bâtiment et la sécurité de nos intervenants », a déclaré le chef des pompiers Mike Carlsten aux journalistes lors d’un briefing après l’effondrement. Il a déclaré que les conditions ont forcé une réponse qui peut prendre «des jours et des semaines» au lieu de ce qui aurait idéalement été des minutes ou des heures.

Le maire Mike Matson a déclaré que le tas de débris « pourrait être un lieu de repos pour certains des disparus ».

Les travaux de destruction du bâtiment avançaient alors que l’on se demandait pourquoi ni le propriétaire ni les responsables de la ville n’avaient averti les résidents d’un danger potentiel, même après qu’un rapport d’ingénieur en structure publié quelques jours avant l’effondrement ait indiqué qu’un mur du bâtiment centenaire courait un risque imminent de effritement.

Des documents publiés par la ville montrent que les responsables de la ville et le propriétaire du bâtiment ont été avertis pendant des mois que certaines parties du bâtiment étaient instables.

Les locataires se sont également plaints à la ville ces dernières années d’une foule de problèmes qui, selon eux, ont été ignorés par les gestionnaires immobiliers, notamment l’absence de chauffage ou d’eau chaude pendant des semaines, voire des mois, ainsi que des moisissures et des fuites d’eau des plafonds et des toilettes. Alors que les responsables de la ville ont tenté de répondre à certaines plaintes et ont ordonné l’évacuation d’appartements individuels, une évacuation plus large n’a jamais été ordonnée, selon les archives.

Les résidents actuels et anciens ont parlé à l’Associated Press de fissures intérieures sur le mur qui se sont finalement effondrées et qui ont été signalées à la direction de l’immeuble.

Andrew Wold, le propriétaire de l’immeuble, a publié une déclaration datée du 30 mai indiquant que « nos pensées et nos prières accompagnent nos locataires ». Il n’a fait aucune déclaration depuis lors, et les efforts pour le joindre, ainsi que sa société et un homme soupçonné d’être son avocat, ont été vains.

Les archives du comté montrent que Davenport Hotel LLC a acquis le bâtiment dans le cadre d’un accord de 2021 d’une valeur de 4,2 millions de dollars.

The Associated Press