Le corps de l’affaire froide de New Brighton identifié comme étant une femme de Minneapolis

Les autorités ont identifié une femme dont le corps a été retrouvé il y a 23 ans dans le parc régional de Long Lake comme étant Gail Marlene Johnson, 40 ans, de Minneapolis.

Les enquêteurs tentent toujours de résoudre cette affaire non résolue et de découvrir comment elle est décédée et qui en est responsable.

Son corps a été retrouvé dans une zone boisée et marécageuse par deux adolescents se promenant dans le parc de New Brighton le 15 septembre 2000.

Les enquêteurs pensent qu’elle était là depuis deux mois.

Les médecins légistes du Bureau d’État des arrestations criminelles ont obtenu l’ADN des restes, mais n’ont trouvé aucune correspondance dans aucune base de données pour les personnes disparues ou les délinquants condamnés.

Cet été, cependant, les enquêteurs ont obtenu un profil ADN qui leur permettrait d’exploiter les ressources génétiques et généalogiques et ont pu établir un lien probable avec la famille de Johnson. Après avoir reçu un échantillon d’ADN d’un membre de la famille, ils ont confirmé l’identité de Johnson.

« Cela fait 23 ans et nous n’avons jamais renoncé à découvrir qui était cette femme et ce qui lui est arrivé », a déclaré Tony Paetznick, directeur de la sécurité publique de New Brighton. « L’identifier fournit un nouvel indice important alors que nous poursuivons notre travail pour déterminer les circonstances de sa mort. »

En raison de l’état de sa dépouille, les autorités n’ont pas pu déterminer la cause exacte ni les circonstances de son décès, mais considèrent les circonstances comme suspectes.

Ils disent qu’elle mesurait 5 pieds 7 pouces, pesait 135 livres et avait les cheveux châtain clair. Elle conduisait une Ford Mustang 1989 noire ou grise, avait été une travailleuse du sexe et était connue pour passer du temps le long de Lake Street à Minneapolis.

Son dernier contact avec les forces de l’ordre remonte au 11 juillet 2000.

Les enquêteurs demandent à toute personne connaissant ou ayant eu des contacts avec Gail Johnson de la contacter par téléphone (651-288-4141) ; sur leur site internet (https://newbrightonmn.gov/gail); ou par e-mail à [email protected].