Le corps de l’acteur du “Livre vert” Frank Vallelonga Jr. retrouvé, l’homme accusé d’avoir jeté son corps

L’acteur de “Green Book” Frank Vallelonga Jr. est décédé, Fox News Digital peut le confirmer.

“Je suis très triste de confirmer la mort de Frank”, a déclaré le représentant de Vallelonga Jr. “C’est une terrible tragédie. C’était un gars incroyable et un grand acteur.”

Le corps de Vallelonga Jr. a été identifié après que le département de police de New York a reçu un appel concernant un homme inconscient, Fox News Digital peut le confirmer.

« À son arrivée, la police a observé un homme adulte non identifié, inconscient et sans réaction, au sol sur les lieux », a déclaré le NYPD. “L’homme n’avait aucun signe évident de traumatisme observé. Les services médicaux d’urgence ont répondu à l’emplacement et ont déclaré que l’homme était décédé sur les lieux.”

Le NYPD a arrêté un homme de 35 ans nommé Stephen Smith. Il a été accusé de dissimulation d’un cadavre humain en relation avec la mort de Vallelonga Jr. La vidéosurveillance aurait montré Smith en train de jeter le corps de l’acteur d’un véhicule dans le Bronx, a déclaré un porte-parole de la police au New York Post.

Le médecin légiste déterminera la cause du décès et une enquête est en cours, selon le NYPD.