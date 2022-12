Le corps de la victime de l’incendie de Baltimore n’a pas été découvert pendant des heures

BALTIMORE (AP) – Plusieurs heures après que les pompiers ont éteint un incendie dans un entrepôt dans le sud-ouest de Baltimore tôt dimanche, la scène était étrangement calme alors que Donte Craig traversait les décombres carbonisés, essayant de garder espoir.

Il cherchait son frère aîné James Craig Jr., qui louait l’entrepôt pour son entreprise de démolition et de transport. Après avoir entendu parler de l’incendie, qui a été signalé vers 23 h 30 samedi, les membres de la famille sont devenus de plus en plus inquiets tout au long de la nuit parce que James Craig Jr. ne répondait ni aux appels ni aux textos.

Finalement, son frère s’est rendu sur les lieux dimanche en fin de matinée.

À l’intérieur du bâtiment, il a trouvé son frère allongé sans réaction au deuxième étage. James Craig Jr., 45 ans, a ensuite été déclaré mort et la police de Baltimore a lancé une enquête pour homicide.

Au fur et à mesure que l’enquête se déroule, les membres de la famille exigent des réponses. Ils veulent savoir comment les pompiers n’ont initialement pas réalisé que le bâtiment était occupé.

Leurs questions s’ajoutent à la controverse croissante entourant le service d’incendie de Baltimore et ses politiques, qui ont fait l’objet d’un examen minutieux après la mort de trois pompiers en réponse à un appel au début de cette année. Le chef a démissionné la semaine dernière en réponse à un rapport d’enquête qui a révélé de nombreuses lacunes.

En réponse aux questions sur l’incendie de l’entrepôt, les responsables ont déclaré qu’ils n’avaient aucune raison de croire que quelqu’un se trouvait à l’intérieur du bâtiment commercial de deux étages. Ils ont également déclaré que le bâtiment avait finalement été jugé structurellement dangereux pour l’entrée des pompiers.

Mais la famille Craig a déclaré qu’il y avait des signes d’occupation, dont environ une demi-douzaine de chiens passant la nuit dans un enclos adjacent. Les premiers intervenants ont emmené les chiens dans un refuge pour animaux, selon des membres de la famille.

James Craig Jr. utilisait le premier étage de l’entrepôt comme atelier, mais il avait aussi une chambre à l’étage où il restait parfois après avoir travaillé tard. Il s’est effondré près du haut des escaliers, selon son frère.

“Il essayait de sortir”, a déclaré Donte Craig dans une interview sur les lieux mardi après-midi.

Il désigna l’escalier menant au deuxième étage. Alors que des parties du bâtiment ont été gravement endommagées par les flammes – y compris des sections des murs et des planchers qui ont été réduites en charbon de bois et en cendres – l’escalier en métal est resté intact.

Donte Craig a déclaré qu’il avait facilement monté les escaliers dimanche matin et avait repéré le corps de son frère avant d’atteindre le sommet. Il s’est demandé pourquoi les pompiers n’avaient pas fait un effort similaire.

“Ils ont beaucoup de comptes à rendre”, a déclaré le père James Craig Sr. “Pourquoi n’ont-ils pas pu monter une volée de marches ? Peut-être que mon fils pourrait encore être en vie.

La critique vient au milieu de l’agitation existante pour le service d’incendie de Baltimore. Le chef Niles Ford, qui dirigeait le département depuis 2014, a démissionné la semaine dernière après qu’un rapport d’enquête a révélé de nombreuses lacunes. Le rapport a examiné la réponse du département à un incendie dans une maison en rangée du sud-ouest de Baltimore qui a fait trois morts chez les pompiers.

Parmi les conclusions de l’enquête : Il n’y avait aucun programme pour informer les pompiers des maisons vacantes et dangereuses ou des procédures standard pour lutter contre les incendies et coordonner les interventions des SMU dans les bâtiments vacants. Le rapport a également cité une culture de concurrence entre les pompiers qui peut avoir conduit à une prise de risque accrue.

Dans ce cas, il y avait des signes d’un incendie antérieur et d’une instabilité structurelle, mais les pompiers sont quand même entrés dans le bâtiment, ont déclaré des responsables.

La forte concentration de bâtiments vacants à Baltimore présente un danger unique pour les pompiers. Une enquête du Baltimore Sun a montré que les maisons vacantes à Baltimore brûlaient deux fois plus vite que le taux national, mais des lacunes dans la tenue des registres ont limité ce que les pompiers savent avant de pénétrer à l’intérieur.

Sur les lieux du récent incendie de l’entrepôt, les pompiers sont d’abord entrés dans le bâtiment et “ont effectué des opérations intérieures pour combattre l’incendie”, a déclaré le porte-parole du département, Blair Adams. Mais ensuite, le commandant de l’incident et l’officier de sécurité ont découvert “quelques signes visuels d’instabilité structurelle” et ont ordonné une évacuation immédiate. À ce moment-là, les pompiers ont combattu le feu de l’extérieur.

L’incendie a été maîtrisé vers 1h du matin dimanche, ont indiqué des responsables.

“Il n’y avait aucune raison de croire que quelqu’un était à l’intérieur”, a déclaré Adams dans un message texte mardi.

Elle a déclaré que les pompiers étaient de nouveau intervenus sur les lieux dimanche après la découverte du corps. Les unités des homicides et des incendies criminels de la police de Baltimore ont également répondu. Les responsables ont déclaré que la cause faisait toujours l’objet d’une enquête.

James Craig Sr. a déclaré qu’il n’était pas satisfait de la réponse de la ville.

«Je reçois des hypothèses; Je n’obtiens aucun fait », a-t-il déclaré mardi après-midi lors d’une conversation téléphonique avec un détective des homicides affecté à l’affaire. “Vous devez vous rappeler que la réalité est que j’ai perdu mon fils. C’est la réalité de tout cela.

Lea Skene, l’Associated Press