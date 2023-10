Le corps de la sénatrice californienne Dianne Feinstein retourne à San Francisco à bord d’un vol militaire

SAN FRANCISCO — La sénatrice américaine Dianne Feinstein est rentrée samedi dans sa ville natale pour la dernière fois lorsqu’un avion militaire transportant le corps du défunt sénateur démocrate a atterri à l’aéroport international de San Francisco.

La sénatrice de longue date et pionnière politique est décédée jeudi à son domicile de Washington, DC, des suites d’une série de maladies. À 90 ans, elle était le membre le plus âgé du Congrès après avoir été élue pour la première fois au Sénat en 1992.

L’arrivée de son corps n’était pas ouverte au public. Aucun détail n’a été partagé sur les services.

L’ancienne maire de San Francisco était une ardente défenseure des priorités importantes pour son État, notamment la protection de l’environnement, les droits reproductifs et le contrôle des armes à feu. Mais elle était également connue comme une législatrice pragmatique et centriste qui tendait la main aux républicains et recherchait un terrain d’entente.

Sa mort a été suivie d’un flot d’hommages de partout au pays, notamment de la part du président Joe Biden, qui a servi Feinstein pendant des années au Sénat et l’a qualifiée de « pionnière américaine » et d’« amie chérie ».

Le jeune sénateur de Californie, le démocrate Alex Padilla, l’a qualifiée de « figure imposante, non seulement dans l’histoire moderne de la Californie, mais dans l’histoire de notre État et de notre nation ».

La représentante démocrate Maxine Waters a déclaré que Feinstein « a passé toute sa carrière à briser les plafonds de verre et à ouvrir les portes vers des domaines qui avaient été perpétuellement dominés par les hommes ».

Le gouverneur démocrate Gavin Newsom devrait bientôt nommer un remplaçant pour le siège vacant au Sénat.

The Associated Press