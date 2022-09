Le corps de la célèbre skieuse extrême américaine Hilaree Nelson retrouvé sur une montagne népalaise

Le corps d’un célèbre skieur extrême américain qui a disparu cette semaine après être tombé de la huitième plus haute montagne du monde a été retrouvé mercredi et transporté dans la capitale du Népal.

Hilaree Nelson, 49 ans, descendait à ski du sommet de 8 163 mètres du mont Manaslu avec son partenaire, Jim Morrison, lundi lorsqu’elle est tombée de la montagne.

Son corps a été transporté par hélicoptère vers un hôpital de Katmandou, où les médecins ont prévu de pratiquer une autopsie.

Les sauveteurs recherchant par hélicoptère ont localisé le corps de Nelson mercredi après avoir échoué à la retrouver mardi et lundi, lorsque le mauvais temps a entravé leurs recherches.

Une avalanche sur la même montagne fait 1 mort

Lundi également, une avalanche à basse altitude sur la même montagne a tué un Népalais et blessé plusieurs autres alpinistes.

Des centaines d’alpinistes et leurs guides locaux tentaient d’atteindre le sommet pendant la saison d’escalade automnale du Népal.

Nelson, de Telluride, Co., et Morrison, de Tahoe, en Californie, sont des skieurs extrêmes qui ont atteint le sommet du mont Lhotse, la quatrième plus haute montagne du monde, en 2018.

Le gouvernement népalais a délivré des permis à 504 grimpeurs pendant la saison d’automne. La plupart escaladent le mont Manaslu.