Le corps de la britannique disparue Alice Hodgkinson, 28 ans, retrouvé par des flics après la disparition d’un enseignant au Japon, la famille confirme une nouvelle tragique

LE CORPS de l’enseignante britannique Alice Hodgkinson a été retrouvé au Japon huit jours après sa disparition, a annoncé aujourd’hui sa famille dévastée.

Son père en larmes, Steve Hodgkinson, a raconté comment ils avaient reçu « les pires nouvelles imaginables » de la police et ont déclaré qu’ils étaient « complètement perdus ».

Le corps d’Alice Hodgkinson a été retrouvé plus d’une semaine après sa disparition, a confirmé sa famille Crédit : Facebook

Des inquiétudes avaient été soulevées la semaine dernière lorsqu’Alice, 28 ans, de Nottingham, ne s’était pas présentée pour travailler à l’école d’anglais où elle enseignait à Yokohama, près de Tokyo.

Ses amis inquiets à la campagne, où la diplômée de l’Université d’Édimbourg vivait depuis plus d’un an, ont lancé une campagne d’affichage pour tenter de la retrouver.

Sa famille au Royaume-Uni a fait face à une attente angoissante des nouvelles et s’est désespérément accrochée à une lueur d’espoir qu’elle pourrait encore être en vie, bien que son père ait admis plus tôt dans la semaine: « Nous craignons le pire. »

Il semble qu’Alice s’est suicidée et la police ne recherche personne d’autre en lien avec sa mort.

L’ingénieur en logiciel à la retraite Steve, 68 ans, a déclaré à son domicile de Nottingham qu’il partage avec son fils Peter, 32 ans : « Nous avons été informés hier soir. La police m’a dit qu’elle avait trouvé le corps d’Alice. C’était la pire nouvelle imaginable.

La police pense que la professeure d’anglais s’est suicidée Crédit : BPM

« Nous sommes dévastés et c’est une période très difficile pour notre famille. »

Steve – divorcé de Julie, 63 ans, employée du NHS, la mère d’Alice, qui vit également à Nottingham – a ajouté: « Nous sommes complètement perdus et sa mère se débat, elle est hors d’elle de chagrin. »

La famille souhaite rapatrier son corps au plus vite.

Il a dit qu’il n’était pas encore sûr que lui et son fils se rendraient au Japon, en déclarant : « Nous n’avons pas décidé ce qu’il y a de mieux à faire. Si nous sortons, nous devrons nous mettre en quarantaine dans un hôtel pendant deux semaines. Mais nous devons ramener Alice à la maison. »

Il a ajouté: «La famille proche est au courant. Il ne s’agit pas d’une enquête pour meurtre et la police ne recherche personne d’autre en lien avec sa mort.

Il est entendu que les agents qui ont fait irruption dans l’appartement d’Alice le 1er juillet après qu’elle a été portée disparue ont trouvé une note adressée à son père et à son frère.

Steve était trop bouleversé pour dire où le corps de sa fille avait été retrouvé ou comment elle était morte.

Son père au cœur brisé avait précédemment raconté qu’il « attendait anxieusement au téléphone » des nouvelles de sa fille quelques jours seulement avant que son corps ne soit découvert.

Elle a été vue pour la dernière fois le 29 juin, mais il avait reçu un e-mail d’elle le lendemain – le dernier qu’elle a envoyé.

Il a décrit plus tôt que la mère d’Alice, Julie, était « très affligée » par la nouvelle de la disparition de sa fille.

Il a déclaré: «J’avais reçu d’elle un cadeau pour la fête des pères, une adhésion au Sheffield University Theatre, et j’ai répondu par un e-mail la remerciant.

Elle a ensuite envoyé un e-mail en réponse, c’était notre dernière communication et tout semblait parfaitement bien.

« Pour autant que nous sachions qu’elle n’était pas déprimée, elle semblait mener une vie heureuse et épanouie. »

M. Hodgkinson, qui a vu Alice pour la dernière fois en 2019 avant qu’elle ne parte vivre à l’étranger, a déclaré qu’ils avaient une « bonne relation ».

Avant que son corps ne soit retrouvé, il a déclaré: « Nous sommes très très anxieux. Vous entendez parler de choses horribles qui se produisent tout le temps et ma fille ne disparaîtrait pas simplement.

«Elle n’a été en contact avec personne. C’est totalement hors de propos et je crains que nous ne craignions le pire. »

Dans un appel sincère à sa fille, il a déclaré: «Alice, s’il vous plaît, veuillez prendre contact. Tant de gens s’inquiètent pour vous. Vous êtes très aimé. S’il vous plaît contactez-nous. »

Stephen Hodgkinson attendait désespérément au téléphone d’entendre des nouvelles de sa fille Crédit : BPM

Il a raconté comment Interpol avait uni ses forces à celles du Nottinghamshire et de la police japonaise à la recherche d’Alice alors que ses amis frénétiques dans le pays où elle vit depuis mars de l’année dernière ont lancé une campagne d’affichage dans le but de l’aider à la retrouver.

Il a décrit sa fille célibataire comme « une jeune femme brillante et assez extravertie pour partager son point de vue sur le véganisme, le bien-être animal et les droits de l’homme, ajoutant : « Elle était parfois un peu solitaire, pas du genre à faire la fête et ne recherchait pas une relation. «

Il a raconté qu’Alice avait été portée disparue après ne pas s’être présentée au travail la semaine dernière.

Il explique : « Elle n’avait pas travaillé depuis quelques jours et ses patrons s’inquiétaient pour son bien-être. Ils ont fait intervenir la police et ouvert une enquête.

«Nous avons désespérément essayé de l’appeler mais son téléphone ne fait rien. Il est soit éteint, soit la batterie est morte. Elle ne serait normalement pas hors de contact aussi longtemps.

« Quelque-chose ne va pas. C’est très inquiétant. Nous parlions normalement face à face sur Skype toutes les quatre semaines et échangeions quelques e-mails entre les deux. »

Il a raconté comment Alice, diplômée de l’Université d’Édimbourg avec une maîtrise en psychologie, ne parlait pas japonais mais « s’appuyait sur Google Translate ».

Alice partageait un immeuble à Yokohama – à 32 km au sud de Tokyo – avec des locataires de nationalités différentes et avait l’intention de rester dans le pays encore un an.

Alice, née à Nottingham, s’était rendue à Tokyo en mars dernier pour enseigner l’anglais dans une école de conversation anglaise et vivait dans la préfecture de Kanagawa.

Le frère d’Alice, Peter, avait également lancé un appel en ligne dans l’espoir de retrouver sa sœur, expliquant que les autorités britanniques et japonaises travaillaient toutes les deux pour localiser l’homme de 28 ans.

Elle restait régulièrement en contact avec ses parents via des appels vidéo et des e-mails.