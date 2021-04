Le corps de KRISTIN Smart a été enterré une fois sous la maison appartenant au père de Paul Flores, suspect de meurtre, mais a été «récemment» déplacé, selon de nouveaux documents judiciaires.

Les restes de Smart, qui n’ont jamais été retrouvés depuis sa disparition en Californie en mai 1996, avaient déjà été enterrés sous le pont de la maison de Ruben Flores à Arroyo Grande, ont affirmé les procureurs.

Paul Flores, 44 ans, ancien camarade de classe de Smart et la dernière personne connue à l’avoir vue en vie, a été accusé de son meurtre devant la Cour supérieure de San Luis Obispo la semaine dernière.

Son père Ruben Flores, 80 ans, était à ses côtés, inculpé de complicité après un meurtre après avoir prétendument aidé son fils à dissimuler le meurtre et à disposer du corps de Smart.

Les deux hommes ont plaidé non coupables des accusations lors d’une audience du tribunal lundi.

En vertu d’un bâillon du juge qui préside l’affaire, les agences impliquées dans l’enquête Smart ne sont pas autorisées à discuter de preuves ou d’autres détails en dehors de la salle d’audience.

Cependant, dans un rapport de probation du comté obtenu par le San Luis Obispo Tribune, un détective du bureau du shérif a déclaré que les enquêteurs sont « en possession de preuves biologiques qui leur font croire que la victime a été enterrée en dessous. [Ruben Flores’] pont à la fois. «

Les enquêteurs ont fouillé le domicile du senior Flores après son arrestation la semaine dernière et ont été vus en train de démonter une terrasse qui mène sous la propriété.

Le détective, qui n’a pas été nommé, a ajouté que de récentes perquisitions de la maison avaient révélé: « des preuves accablantes qu’un corps avait été enterré à cet endroit puis récemment déménagé ».

Pour la première fois également, les procureurs ont révélé dans les documents judiciaires que « des dizaines de femmes ont raconté les agressions sexuelles et le comportement prédateur de Paul Flores qui documentent ses 25 ans en tant que violeur en série. »

Il avait déjà été révélé la semaine dernière que le LAPD enquêtait sur trois allégations distinctes d’agression sexuelle contre Paul Flores, les responsables exhortant davantage de victimes à se manifester.

Le Sun a également rapporté plus tôt ce mois-ci que Paul Flores avait été accusé de viol ou d’agression sexuelle par une poignée de femmes avant et après la disparition de Smart.

On ne sait pas si ces affaires sont liées aux «dizaines» d’allégations présentées par les procureurs dans les documents judiciaires.

Paul Flores s’est vu refuser la mise en liberté sous caution après avoir plaidé coupable lundi.

Cela est venu après que les procureurs ont affirmé qu’il avait «de nombreux contacts hors de l’État» et qu’il «est raisonnable de croire que sa famille l’aiderait à fuir la juridiction s’il était libéré».

L’État l’a également qualifié de «violeur en série» et le relâcher «le laisserait libre de victimiser d’autres femmes».

La caution de Ruben Flores avait été fixée à 250 000 dollars, mais le juge a indiqué qu’il fixerait mercredi un montant de caution raisonnable pour le père, qui a des problèmes de santé.

Le procureur Christopher Peuvrelle a fait pression contre la libération de Ruben Flores, affirmant qu’il avait aidé son fils à dissimuler le crime pendant près de 25 ans – et qu’il continuerait de le faire s’il était libéré.

« En raison des preuves tirées des fouilles, il est raisonnable de croire que Ruben Flores connaît actuellement l’emplacement des restes de Kristin Smart », a déclaré Peuvrelle.

« S’il devait être libéré sous caution, il est pratiquement certain qu’il utiliserait sa liberté pour continuer ses tentatives pour aider Paul Flores à déjouer les poursuites dans cette affaire et continuer à cacher sa dépouille. »

Les procureurs ont déclaré la semaine dernière qu’ils pensaient que Paul Flores avait assassiné Kristin Smart lors d’une tentative de viol le week-end du Memorial Day en 1996.

Ils ont refusé de dire où le crime a eu lieu, mais ont déclaré que le dortoir de Flores à la California Polytechnic State University était une « scène de crime ».

Les procureurs pensent alors que Ruben Flores a aidé son fils à dissimuler le meurtre, enterrant son corps sous sa maison à Arroyo Grande, à 21 km du campus de Cal Poly.

Kristin Smart, 19 ans, a été vue pour la dernière fois vivante à la maison après une soirée fraternelle hors campus le 25 mai 1996.

Quelques instants plus tôt, elle avait été retrouvée évanouie sur une pelouse à l’extérieur de la fête à 2h30 du matin.

Plusieurs étudiants sont intervenus pour réveiller Smart, bien que ce soit Flores qui se soit porté volontaire pour la raccompagner chez elle.

Il a dit à la police peu de temps après sa disparition qu’elle «marchait très lentement» et qu’il avait serré sa taille dans ses bras pour la garder au chaud pendant qu’il la raccompagnait à son dortoir de Muir Hall.

Selon Flores, il a déposé Smart à un pâté de maisons de son dortoir, avant de retourner dans sa chambre dans un dortoir séparé, Santa Lucia.

Mais Smart n’est jamais rentré chez lui cette nuit-là et elle a été portée disparue trois jours plus tard.

Flores était considérée comme une personne intéressée par la disparition de l’offset.

La police a passé des heures avec lui chaque jour pendant plus d’une semaine après la disparition de Smart, retraçant son chemin de retour de la fête avec elle ce soir-là.

Au moment où il a été interrogé par la police, Flores avait un œil au beurre noir et des égratignures aux genoux.

Quatre chiens cadavres différents allaient plus tard alerter sur le matelas du dortoir de Flores, signalant l’odeur de la mort.

Mais de nombreux échecs dans l’enquête suivraient – y compris des preuves perdues et des pistes manquées – laissant la famille de Smart sans réponses pendant 25 ans.

L’enquête sur la disparition de Smart n’a jamais été froide et, en 2016, le responsable de Paul Flores est devenu un suspect après que des preuves non spécifiées aient été révélées.

Le bureau du shérif a également enquêté sur les appels téléphoniques et les messages texte de Paul Flores au cours des deux dernières années, ce qui, selon Parkinson, a aidé à découvrir des preuves «utiles».

Les développements majeurs de l’affaire au cours des deux dernières années ont été en partie attribués à un podcast, appelé Your Own Backyard, qui a renouvelé l’intérêt pour l’affaire lors de sa sortie en 2019.

Le podcast décrivait des dizaines d’accusations de tâtonnements, de harcèlement criminel et d’agression sexuelle contre Flores de la part d’une myriade d’anciens camarades de classe, collègues et connaissances.

Paul Flores a ensuite été désigné comme le « principal suspect » de l’enquête Smart, et des chiens cadavres ont été vus en train de récurer la propriété de Ruben Flores le lendemain.

Moins d’un mois plus tard, le duo père et fils a été placé en garde à vue.

Réagissant aux arrestations de Flores et de son père la semaine dernière, la famille Smart a qualifié le moment de «doux-amer».

« Il est impossible de mettre des mots sur ce que cette journée signifie pour notre famille; nous prions pour que ce soit la première étape pour ramener notre fille à la maison », a déclaré la famille dans une déclaration écrite.

« Alors que l’esprit aimant de Kristin vivra toujours dans nos cœurs, notre vie sans ses câlins, ses rires et ses sourires est un chagrin qui ne s’atténue jamais. »

Ils ont poursuivi: «Le fait de savoir qu’un père et son fils, malgré nos appels désespérés à l’aide, auraient pu cacher cet horrible secret pendant près de 25 ans, nous privant de la possibilité de faire reposer notre fille, est une douleur implacable et impitoyable.

«Nous mettons maintenant notre foi dans le système de justice et allons de l’avant, confortés en sachant que Kristin a été détenue dans le cœur de tant de personnes et qu’elle n’a pas été oubliée».

Paul et Ruben Flores devraient être de retour au tribunal pour des audiences de routine les 17 mai et 21 juin, et une audience préliminaire – qui comprendra des témoignages et des preuves soumis dans l’affaire – est prévue pour le 6 juillet.