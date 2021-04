LAFAYETTE, La. – Un corps retrouvé dans le fleuve Mississippi dans la paroisse de Saint-Jean-Baptiste a été identifié comme un élève du LSU disparu, Kori Gauthier, ont annoncé mercredi les autorités.

Sur la base du suivi du téléphone portable, des séquences vidéo, d’une chronologie des événements et des informations partagées avec la famille Gauthier, il n’y a eu aucune activité criminelle ou acte criminel impliqué, a déclaré le chef de la police du LSU, Bart Thompson, dans un communiqué.

Son corps a été retrouvé mardi par un plaisancier.

« Dieu m’a accordé le seul souhait que j’avais et c’était de la recevoir de quelque manière que ce soit pour qu’elle se repose correctement », a déclaré Levar Gauthier, le père de Kori dans un message Facebook.

Son oncle, Spencer Gauthier, a déclaré dans une vidéo Facebook que ce n’était pas le résultat qu’ils espéraient mais que la famille pouvait maintenant commencer le processus de guérison.

«Malheureusement, elle ne rentre pas à la maison comme nous le souhaitons, mais nous avons la fermeture et le processus de guérison peut commencer pour ses parents et ses frères et sœurs», a-t-il déclaré.

Gauthier a dit qu’il voulait partager une dernière chanson avec elle – « Ces trois mots » de Stevie Wonder – et a encouragé les autres à l’écouter aussi.

«Écoutez cette chanson, accrochez-vous à ces mots, à ce mode de vie», a-t-il dit.

Gauthier, un étudiant de première année d’Opelousas, en Louisiane, était porté disparu depuis le 6 avril. Sa voiture était à l’arrière sur le pont du fleuve Mississippi à Baton Rouge vers 1 h du matin le 7 avril. Sa voiture a été emmenée dans une casse et son téléphone portable et le portefeuille était à l’intérieur.

«C’est une conclusion difficile pour nous tous, mais nous espérons que cela mettra fin à la famille Gauthier», a déclaré Thompson.

La recherche de Gauthier, qui a duré des jours, était un effort multi-agences, a déclaré Thompson.

«Notre communauté des SJM est dévastée d’apprendre la perte de Kori Gauthier», a déclaré le président intérimaire des SJM, Tom Galligan. «Nos pensées vont à ses parents, à sa famille et à tous ceux qui l’ont connue pendant cette période très difficile. Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis.

La famille Gauthier a remercié les bénévoles et les responsables de l’application de la loi pour leur aide et a demandé le respect de la vie privée dans les jours et les semaines à venir.

