Région de Zaporijia, Ukraine

CNN

—



Le corps d’un Américain tué en août alors qu’il combattait aux côtés de l’armée ukrainienne a été restitué à l’Ukraine par l’armée russe.

Une équipe de CNN a assisté mercredi au transfert dans la région de Zaporizhzhia.

L’Américain est Joshua Jones, 24 ans, qui a été tué en août. Le département d’État américain a informé la famille de Jones du retour du corps, a déclaré mercredi le père de Jones, Jeff Jones, à CNN.

Le transfert a eu lieu juste au nord de Vasylivka, dans la région de Zaporizhzhia, entre l’Ukraine sous contrôle ukrainien et sous contrôle russe. Les deux parties avaient convenu d’un cessez-le-feu de deux heures dans le no man’s land entre l’Ukraine sous contrôle russe et ukrainien.

Une ambulance ukrainienne était sur place pour transporter le corps de Jones. Les Ukrainiens ont déclaré qu’ils étaient capables d’identifier le corps grâce aux tatouages ​​​​de Jones et à d’autres caractéristiques d’identification. Les Russes avaient également envoyé à l’avance des photos du corps.

Dans un appel téléphonique en larmes, Jeff Jones a déclaré à CNN: “Nous l’avons récupéré!”

“Je ne peux pas vous dire quel fardeau est retiré de cette famille”, Jones. “Je ne pouvais pas abandonner cet espoir.”

Jones a déclaré avoir reçu un message de la Légion internationale mercredi matin à 6h30 via l’application Signal. Il a dit qu’il l’avait raté. À 7 heures du matin, il a reçu un appel de la fiancée de son fils avec la nouvelle.

Un peu plus tard, l’ambassade des États-Unis à Kyiv l’a appelé et a vérifié le retour.

Les restes de Jones ont été retrouvés dans la soi-disant République populaire de Donetsk (RPD), une république autoproclamée soutenue par la Russie qui gouverne une partie séparatiste de la région ukrainienne de Donetsk depuis 2014.

Les responsables du DPR ont déclaré en août que le corps de Jones avait été transféré dans une morgue de la région et qu’ils étaient prêts à discuter d’un transfert de sa dépouille.

Jones est devenu l’un des nombreux Américains qui ont été capturés ou tués en Ukraine depuis le déclenchement de la guerre en février.

Stephen Zabierslki a été tué en mai et le vétéran du Corps des Marines Willy Cancel a été tué en avril. En juillet, le département d’État a déclaré que deux citoyens américains avaient été tués dans le Donbass.

Deux vétérans américains, Andy Tai Ngoc Huynh et Alexander John-Robert Drueke, ont été capturés en juin alors qu’ils combattaient pour l’Ukraine lors d’une bataille près de Kharkiv. Le couple a été libéré le mois dernier dans le cadre d’un échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine qui a été négocié par l’Arabie saoudite.

Et CNN a précédemment rapporté qu’un troisième vétéran de la Marine américaine, Grady Kurpasi, avait disparu au combat en juin.

La Russie est le seul pays qui considère la RPD comme indépendante. La communauté internationale ne reconnaît pas la région et ses institutions et considère le territoire comme faisant partie de l’Ukraine. Des groupes de surveillance indépendants accusent depuis longtemps les séparatistes d’un bilan lamentable en matière de droits de l’homme et de mauvais traitements infligés aux prisonniers.