LE corps d’une fillette de six ans qui, selon la police, a été étranglée à mort par son voisin aurait été caché dans sa maison pendant que les flics le fouillaient.

Les restes de Faye Swetlik ont ​​été conservés dans la maison de Coty Taylor pendant deux jours avant d’être retrouvés dans une tombe peu profonde dans un bois voisin, détaille un nouveau rapport.

Le corps de Faye Swetlik était caché dans la maison de son tueur pendant que les flics le fouillaient, selon un nouveau rapport Crédit : reportez-vous à la légende

Les restes de Faye Swetlik ont ​​été conservés au domicile de Coty Taylor pendant deux jours, selon le rapport Crédit : ANNUEL 2007 BLUFFTON HIGH SCHOOL

La police avait fouillé cette propriété à deux reprises au cours de cette période, mais n’avait trouvé aucune preuve le liant au crime. On ne sait pas pourquoi son corps n’a pas été retrouvé à ce moment-là.

Le colocataire de Taylor a décrit plus tard comment il avait remarqué une odeur étrange dans la maison, leur disant qu’il « n’avait jamais senti une personne morte auparavant mais qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas ».

Le travailleur de la restauration rapide Taylor aurait également utilisé un spray désodorisant pour masquer l’odeur, a déclaré l’ami.

Faye avait été enlevée alors qu’elle jouait dans sa cour avant en Caroline du Sud le 10 février.

La police avait fouillé cette propriété à deux reprises avant que le corps de Faye ne soit retrouvé Crédit : WIS10

Le colocataire de Taylor a décrit plus tard comment il avait remarqué une odeur étrange dans la maison Crédit : WIS10

Ses restes ont été retrouvés trois jours plus tard, le 13 février ; le corps de Taylor a été retrouvé le même jour à son domicile à la suite d’un suicide présumé.

La police avait d’abord perquisitionné le domicile de Taylor – alors qu’il était absent – ​​deux jours après la disparition de Faye le 12 février, rapporte The Post and Courier.

Là, ils ont remarqué un sac à linge noir plein mais ne l’ont pas jugé suspect. Il a été déterminé plus tard que ce sac présentait des traces de l’ADN de Faye.

L’ADN de Taylor a été trouvé sous les ongles de Faye, a indiqué la police.

Les flics sont revenus pour interroger Taylor – qui n’avait aucun antécédent criminel – une fois qu’il était rentré chez lui le même jour.

Une autopsie a déterminé que Faye est décédée quelques heures après sa disparition.

Une autopsie a déterminé que Faye est décédée quelques heures après sa disparition Crédit : AP

On pense que Taylor l’a enterrée trois jours plus tard, aux premières heures du 13 février après avoir acheté de la terre dans une jardinerie.

Le corps de Swetlik a été retrouvé quelques heures plus tard. Taylor – décrit comme « enfantin et déprimé » par son colocataire a été retrouvé avec une blessure au couteau auto-infligée le même jour.

On pense que les deux ne se connaissent pas et la police n’a discuté d’aucun motif.

Le directeur du département de la sécurité publique de Cayce, Byron Snellgrove, a déclaré à WITV : « Toutes les conclusions, preuves et faits pointent exactement vers la même conclusion : Coty Taylor a enlevé et assassiné Faye Marie Swetlik et était le seul auteur de cette horrible affaire. »

La coroner du comté de Lexington, Margaret Fisher, a versé des larmes en révélant que Faye était décédée des suites d’une asphyxie quelques heures après son enlèvement. Crédit : WLTX

Taylor a été retrouvé mort dans sa maison, située à 150 pieds de l’endroit où Faye vivait avec sa mère à Churchill Heights, Cayce.

Leurs décès ont été liés après que la botte de pluie à pois d’une petite fille et une louche à soupe avec de la terre dessus aient été trouvées dans sa poubelle.

Faye portait des bottes de pluie à pois quand elle a disparu.

La coroner du comté de Lexington, Margaret Fisher, a versé des larmes en révélant que Faye était morte d’asphyxie quelques heures après son enlèvement.

Elle a ajouté qu’elle n’était pas décédée au même endroit où son corps avait été découvert quelques jours plus tard.

Snellgrove a déclaré que Taylor avait autorisé les agents à fouiller sa propriété.

« [Taylor] avait été contacté et interrogé à [his home] le mercredi après-midi… il était coopératif. Il ne semblait en aucun cas impliqué dans la disparition de Faye à ce moment-là.

L’élève de Springdale Elementary a disparu le 10 février après avoir été vue pour la dernière fois en train de jouer dans sa cour avant à Londonderry Lane à Cayce, juste à côté de l’autoroute 302.

Faye venait de descendre du bus scolaire.

Taylor a été retrouvé mort dans sa maison, située à 150 pieds de l’endroit où Faye vivait avec sa mère à Churchill Heights, Cayce Crédit : reportez-vous à la légende

On pense que Taylor l’a enterrée trois jours plus tard, aux premières heures du 13 février après avoir acheté de la terre pour l’enterrer dans une jardinerie Crédit : WIS10

Les flics pensent que Faye a été tuée quelques heures après avoir été arrachée par Taylor

Sa mère a téléphoné au 911 pour signaler la disparition de sa fille.

Dans l’enregistrement audio, on pouvait entendre Selena Collins dire avec émotion à la police de Lexington qu’elle avait vu sa fille il y a moins d’une heure.

« Je dois signaler la disparition d’un enfant », sanglota Collins, révélant qu’elle l’avait vue pour la dernière fois dans la cour avant. « Nous ne trouvons pas ma fille.

« Elle jouait dehors. Je ne la trouve pas [inaudible] », a déclaré Collins. « Elle a six ans. Elle va avoir sept ans en juin. »

Alors que le répartiteur la connectait au service de police, Collins a décrit la tenue, le poids et la taille de la petite Faye.

Plus de 200 agents perquisitionnés pendant trois jours pour Faye Crédit : reportez-vous à la légende

« Je l’ai vue pour la dernière fois il y a probablement environ une heure », a déclaré Collins, essayant de manière audible de retenir ses larmes pendant l’appel déchirant.

« Elle était juste devant mon porche », a déclaré la mère de Faye aux flics, ajoutant qu’elle « avait vérifié toutes les maisons de mon quartier ».

Plus de 200 agents l’ont recherchée pendant trois jours, frappant à toutes les portes de son quartier et vérifiant chaque entrée et sortie de véhicule.