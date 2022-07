Le corps d’Abe arrive à Tokyo alors que le pays pleure la mort de l’ancien Premier ministre

TOKYO (AP) – Le corps de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a été ramené à Tokyo samedi après avoir été tué par balle lors d’un discours de campagne dans l’ouest du Japon un jour plus tôt.

Abe a été attaqué dans la ville de Nara et transporté par avion vers un hôpital local, mais est décédé des suites d’une perte de sang malgré un traitement d’urgence comprenant des transfusions sanguines massives. La police a arrêté l’agresseur, un ancien membre de la marine japonaise, sur les lieux, soupçonné de meurtre. La police a confisqué l’arme artisanale qu’il utilisait et plusieurs autres ont été retrouvées plus tard dans son appartement.

L’assassinat d’Abe avant les élections législatives de dimanche a choqué la nation en tant que menace pour la démocratie et a soulevé des questions quant à savoir si la sécurité d’Abe était adéquate.

Cela a également stupéfié les dirigeants mondiaux qui ont envoyé leurs condoléances, tandis que de nombreux Japonais se sont rendus sur le site de l’attaque pour déposer des fleurs et prier pour l’ancien dirigeant qui est resté influent même après sa démission en 2020.

The Associated Press