LE corps qui appartiendrait à Samuel Olson, âgé de six ans, a été retrouvé dans une poubelle en plastique « nauséabonde » et enveloppé dans des sacs et du ruban adhésif, selon des documents judiciaires.

La découverte macabre a été faite mardi dans une chambre de motel à Jasper, au Texas, alors que la belle-mère de Samuel, Teresa Balboa, a été arrêtée pour falsification de preuves concernant la mort présumée du garçon.

Lisez notre Samuel Olson blog en direct pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…

Teresa Balboa, a été arrêtée pour falsification de preuves en lien avec la mort présumée du garçon Crédit : Bureau du shérif du comté de Jasper

Un corps que la police croit appartenir à Samuel a été retrouvé dans un sac à l’intérieur d’un bac en plastique Crédit : ABC13

Balboa, qui séjournait dans la pièce où le corps a été retrouvé, avait déjà été récupéré par un homme sur le parking d’un Walmart à Cleveland portant le bac en plastique, selon des documents judiciaires.

Des images de surveillance auraient filmé Balboa en train de mettre la poubelle – une boîte noire avec un couvercle jaune – à l’arrière de la camionnette de l’homme avant de partir.

Peu de temps auparavant, Balboa avait participé à une recherche de Samuel dans la région de Webster, selon les procureurs.

Balboa et l’homme se sont ensuite rendus au motel Best Western à Jasper depuis le Walmart et sont vus sur la bande de surveillance du motel arrivant.

L’homme est ensuite vu en train de décharger le bac en plastique et de le transporter dans la chambre 106 avant de quitter le motel, selon des documents judiciaires.

Selon les enquêteurs, le même homme a appelé plus tard Crime Stoppers pour soumettre une information anonyme aux enquêteurs sur l’emplacement de Balboa et la poubelle « nauséabonde ».

La police a agi sur cette indication et a pris contact avec Balboa. Après avoir fouillé sa chambre, ils ont découvert le récipient en plastique à l’intérieur de la salle de bain.

La macabre découverte a été faite mardi soir Crédit : KHOUI 11

Après avoir retiré le couvercle, les agents ont trouvé un petit corps fourré dans un sac en plastique noir qui avait été fixé avec du ruban adhésif.

Les enquêteurs n’ont pas encore vérifié l’identité des restes, mais ils pensent qu’ils appartiennent au petit Samuel, qui a été porté disparu pour la première fois le 27 mai, mais qui a peut-être disparu il y a plusieurs semaines.

Entre-temps, Balboa a été accusé de falsification de preuves, avec plus d’accusations probables, selon la police.

Jusqu’à présent, personne d’autre n’a été inculpé concernant la mort présumée de Samuel, cependant, plusieurs personnes d’intérêt sont interrogées par la police.

Le père de Samuel, Dalton Olson, n’est pas considéré comme une personne d’intérêt pour le moment, selon la police, mais il est toujours interrogé avec d’autres personnes qui pourraient avoir des informations sur l’affaire.

S’adressant aux médias après l’arrestation de Balboa, Dalton Olson a demandé à sa fiancée « pourquoi avez-vous fait cela ? » et jura d’obtenir « justice » pour son fils.

« Pourquoi? Il t’aimait tellement. Je ne comprends pas ce qui s’est passé », a déclaré Olson. « Pourquoi as-tu, pourquoi as-tu fait ça ? »

« Je ne sais pas ce qui se passe. J’ai découvert ce qui s’est passé la nuit dernière », a-t-il déclaré à propos de son arrestation. « Je peux à peine respirer. »

