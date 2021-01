Le corps calciné d’une jeune fille « assassinée » de 17 ans a été retrouvé au fond d’un ravin en Italie après que son petit ami a dit à la police où le trouver.

Roberta Siragusa a été portée disparue par ses parents après qu’elle ne soit pas rentrée chez elle le 23 janvier.

Le lendemain matin, Pietro Morreale, 19 ans, s’est rendu au poste de police local avec son avocat et son père et a dit aux policiers où trouver le corps de Siragusa.

Le corps de la victime a été découvert dans un ravin de la ville de Caccamo sur l’île italienne de Sicile.

La police a déclaré que le cadavre avait été si gravement brûlé qu’il était presque complètement carbonisé.

Giuseppe Canzone, qui est l’avocat représentant la famille de Roberta, a déclaré qu’elle était sortie avec Morreale la nuit précédant la découverte du corps et qu’ils avaient assisté à une fête dans une villa privée ensemble.

Ses parents ont demandé à leur fille quand elle rentrait à la maison et elle a promis de rentrer avant minuit, mais le matin quand ils se sont réveillés, ils ont réalisé qu’elle n’était pas revenue et a sonné l’alarme avec la police.

L’avocat Canzone a ajouté: «La famille est choquée.

« Les parents et le frère de Roberta, demandent justice et comptent sur les enquêteurs, pour que justice soit faite, pour un geste aussi cruel et atroce. »

Morreale reste le principal suspect de la mort de la victime, mais son avocat, Giuseppe Di Cesare, a déclaré que malgré la révélation de l’emplacement du corps, les rumeurs selon lesquelles il avait avoué le meurtre étaient fausses.

Di Cesare dit aux journalistes: « Mon client n’a pas avoué, ni à la police ni au procureur.

«La seule chose certaine c’est que mon client ce matin s’est présenté avec son père aux carabiniers et qu’il a permis de retrouver le corps de sa copine.

« Plus tard, nous pourrons en dire plus. Ce n’était en aucun cas, aucune disposition n’a été prise contre lui. »

La scène du meurtre fait actuellement l’objet d’une enquête tandis que le corps brûlé de la victime subira une autopsie pour tenter de déterminer la cause du décès.