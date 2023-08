UN CORPS a été retrouvé lors de la recherche de l’homme disparu Sean Day qui a disparu dans une rivière il y a plus d’une semaine.

Sean Day, 29 ans, serait tombé dans la rivière Wye aux premières heures du samedi 29 juillet.

Sean Day a disparu le 29 juillet 1 crédit

Des recherches effrénées étaient en cours depuis lors, la police arrêtant trois hommes soupçonnés de meurtre.

Les flics ont maintenant déclaré avoir trouvé un corps, mais l’identification officielle n’est pas encore terminée.

Un porte-parole de la police de West Mercia a déclaré: « Une opération de récupération est en cours et une importante présence policière devrait être dans la région pendant un certain temps.

« L’identification officielle n’a pas encore eu lieu, mais la famille de Sean a été informée.

« Les recherches sur la rivière se poursuivent avec l’aide de West Mercia Search and Rescue et des services d’incendie de Hereford et Worcestershire. »