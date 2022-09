Le coroner identifie le corps d’un travailleur de la barge retrouvé dans la rivière Des Plaines – Shaw Local

Un homme de l’Arkansas a été identifié comme le travailleur de la barge dont le corps a été découvert dans la rivière Des Plaines mardi et sa cause préliminaire de décès était la noyade.

Artie Odom, 65 ans, de Hughes, Arkansas, a été déclaré mort à 12h30 au bloc 24000 de West Front Street, dans la rivière Des Plaines dans le canton de Channahon, selon le bureau du coroner du comté de Will Laurie Summers.

Odom avait été porté disparu lundi vers 19 heures.

Une autopsie a été réalisée mercredi et les résultats préliminaires ont montré qu’Odom était mort de noyade, a indiqué le bureau de Summers.

Le Bureau de la sécurité maritime de la Garde côtière américaine enquête sur l’incident.

Le corps d’Odom a été découvert sur la rive sud de la rivière au point milliaire 276,4 par des équipes de recherche et de récupération, selon un communiqué de presse du district de protection contre les incendies de Channahon.

Des bateaux de recherche ont été déployés et ont effectué plusieurs schémas de recherche le long de la rivière entre la I-55 et le barrage et l’écluse de Dresde. Le département de police de Channahon a déployé un hélicoptère pour effectuer des recherches aériennes au-dessus de la rivière.