Le coroner identifie 4 membres de la famille décédés dans une maison près de Crystal Lake après avoir signalé une fusillade – Shaw Local

Les détails concernant la mort de quatre membres de la famille cette semaine dans une maison près de Crystal Lake sont restés rares jeudi alors que les autorités poursuivaient leur enquête sur un incident domestique qui a commencé par un appel au 911 d’une femme à l’intérieur de la maison de quelqu’un « tirant sur leurs proches ».

Le coroner du comté de McHenry, Michael Rein, a identifié les quatre adultes décédés mercredi comme Jean Song, 44 ans; Lauren Smith-Song, 32 ans; Chang Song, 73 ans; et Yuna Song, 49 ans. Rein a identifié Jean Song comme un homme. Le coroner n’a pas divulgué les causes de leur décès et a déclaré que leurs autopsies seraient effectuées jeudi.

Un cycliste passe devant une maison dans le pâté de maisons 5800 de Wild Plum Road à Crystal Lake non constitué en société le jeudi 10 août 2023, où quatre membres de la famille, dont trois femmes et un homme « agresseur », ont été tués mercredi, alors que le shérif du comté de McHenry Le ministère continue d’enquêter sur les lieux (Gregory Shaver — gshaver@shawm/Gregory Shaver Shaw Media)

Un cinquième parent, une femme adulte qui a appelé le 911 et a été emmenée des lieux à l’hôpital par le service d’incendie de Crystal Lake dans un état grave, est restée à l’hôpital jeudi après-midi, selon un communiqué de presse du bureau du shérif du comté de McHenry. Les autorités n’ont pas identifié la femme ni fait le point sur son état.

Rein a déclaré que le département du shérif avait contacté son bureau mercredi pour « enquêter sur une fusillade apparente avec des morts » dans le bloc 5800 de Wild Plum Road à Crystal Lake non constituée en société. Le bureau du coroner continue de travailler avec le bureau du shérif du comté de McHenry et l’équipe d’assistance aux enquêtes majeures au cours de cette enquête, indique le communiqué de presse.

Selon le site Web du bureau du trésorier du comté de McHenry, Jean Song et Yuna Song sont répertoriés comme propriétaires depuis 2013.

Les adjoints du shérif du comté de McHenry ont répondu à la maison vers 4 heures du matin mercredi. « À leur arrivée sur les lieux, les députés ont localisé trois femmes adultes décédées, une femme adulte grièvement blessée et un homme adulte, soupçonné d’être l’agresseur, grièvement blessé », a indiqué le bureau du shérif dans un communiqué de jeudi. « L’agresseur » a été emmené dans un hôpital local et plus tard déclaré mort, selon le communiqué.

Tous les cinq étaient des membres de la famille, a indiqué la police.

Le bureau du shérif du comté de McHenry, en collaboration avec le MIAT et le bureau du coroner du comté de McHenry, sont impliqués dans l’enquête en cours.

Des députés, des enquêteurs et des techniciens de la preuve étaient à la maison pendant plusieurs heures mercredi et un drone a également été utilisé pendant l’enquête.

Mercredi, des voisins ont déclaré qu’ils n’avaient rien entendu du jour au lendemain et qu’ils avaient été surpris de se réveiller avec la police et les équipes de nouvelles télévisées dans les rues.

Les voisins ont déclaré que le quartier était un endroit sûr, calme et convivial et ils ont été choqués par les meurtres.

Peggy Caldrone, une voisine qui habite à proximité dans le lotissement depuis 2013 au coin des routes Wild Plum et White Ash, a déclaré mercredi qu’elle avait la fenêtre ouverte et qu’elle n’avait rien entendu pendant la nuit. Elle s’est réveillée à 6 h 30 pour voir des voitures garées devant sa fenêtre, faisant référence à des véhicules de police et de presse.

« C’est surréaliste », a déclaré Caldrone. «Vous ne vous réveillez pas souvent le matin avec une bande criminelle devant vos fenêtres. Ce n’est tout simplement pas réel.

Elle a dit que sa famille avait appelé, disant qu’ils avaient vu sa maison aux informations et lui avaient demandé si elle se sentait en sécurité pour y vivre, ce qu’elle a dit.

« Je me sens totalement en sécurité », a-t-elle déclaré. « C’est un quartier calme et ils [all the people who live there] sont si gentils.

Elle a mentionné un voisin qui, au début de la guerre d’Ukraine, a accroché un drapeau ukrainien et vendu des pierogies à des voisins pour soutenir l’Ukraine.

« Donc, ce n’est tout simplement pas la norme », a déclaré Caldrone.