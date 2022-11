Le coroner du Québec établit un lien entre les décès de nourrissons au Nunavik et les logements surpeuplés

Le rapport d’un coroner examinant le décès d’un bébé de trois mois dans la région du Nunavik, au nord du Québec, en 2021, indique que le surpeuplement de la maison était un facteur, et demande aux gouvernements du Québec et du gouvernement fédéral d’y augmenter rapidement l’offre de logements sociaux.

Le rapport de la coroner québécoise Geneviève Thériault s’est concentré sur un décès, mais a également tiré des conclusions similaires pour neuf autres nourrissons décédés au Nunavik la même année. Tous les dix sont morts de causes indéterminées – ou du syndrome de mort subite du nourrisson.

Dans le cas de l’enfant de trois mois, d’autres facteurs de risque ont également été mentionnés, comme l’exposition à la fumée secondaire, mais le surpeuplement est mentionné comme facteur de risque récurrent dans les dix décès.

Le rapport a été rédigé en français et signé par le coroner le 6 octobre.

En plus de recommander l’augmentation de l’offre de logements sociaux, le rapport recommande que la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik fournisse des lits adaptables pour les enfants du Nunavik pendant la première année de vie d’un enfant, continue d’enseigner les pratiques de sommeil sécuritaire et s’assure que les leçons sont données autant que possible en inuktitut.

Il recommande également au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec d’investir les ressources nécessaires pour augmenter rapidement le nombre de sages-femmes, d’infirmières, de médecins de famille, de pédiatres, de travailleurs sociaux et de spécialistes en dépendances et autres ressources de première ligne au Nunavik, ainsi que du soutien au logement pour celles-ci. .

Dotation en personnel à des niveaux de crise

Faisca Richer, assistante médicale du directeur de la santé publique de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, a déclaré que les niveaux de dotation étaient en situation de crise dans certaines communautés du Nunavik.

Les défis en matière de dotation en personnel de santé sont bien documentés partout au Canada. Richer dit qu’ils sont encore plus aigus au Nunavik.

Elle a déclaré que les solutions doivent être basées sur la réalité de la situation.

“Oui, nous avons besoin de plus de sages-femmes et de pédiatres, mais je dirais que dans ce cas particulier, nous avons aussi surtout besoin de nos travailleurs communautaires qui sont des femmes locales et qui aideront les parents à faire tout ce qu’ils peuvent”, a déclaré Richer.

Cela inclut de donner des conseils en inuktitut par quelqu’un qui comprend la réalité de la situation de vie des parents, idéalement à l’intérieur de leur domicile.

Richer a déclaré qu’un autre défi consiste à s’assurer que les parents disposent de suffisamment d’espace pour mettre un berceau dans lequel dormir un bébé. Richer a déclaré que ce n’est pas toujours facile, car les familles dorment souvent dans la même pièce avec des matelas disposés les uns à côté des autres en raison d’un espace.

“C’est pourquoi nous disons qu’à moins d’investissements majeurs dans plus de logements, il pourrait y avoir une limite à ce que nous pouvons faire du point de vue des soins de santé”, a déclaré Richer.

Pénurie de logements

Elle a dit que le soutien au logement au Québec a fait défaut au cours des deux dernières décennies.

“La situation s’aggrave vraiment en matière de logement, et nous en voyons maintenant les répercussions sur nos statistiques de santé”, a déclaré Richer.

Près de la moitié de toutes les maisons étaient surpeuplées au Nunavik en 2021, selon les données de Statistique Canada.

L’Office municipal d’habitation Kativik abrite 98 % des quelque 13 000 habitants du Nunavik. En septembre, elle indiquait à Radio-Canada qu’il fallait plus de 800 logements pour répondre à la demande dans la région.

CBC a contacté Affaires autochtones et du Nord Canada pour obtenir des commentaires, mais il n’a pas répondu avant la date limite.