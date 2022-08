Le coroner du comté de Will signale 14 décès supplémentaires dus à une intoxication médicamenteuse présumée – Shaw Local

Le bureau du coroner du comté de Will a signalé 14 décès supplémentaires dus à une intoxication médicamenteuse présumée, portant le nombre de morts cet été à près de 40.

Les 14 décès sont survenus entre le 20 juillet et le 23 août, selon un communiqué de Bureau du coroner Laurie Summers. Son bureau signale publiquement ces décès depuis le premier groupe de décès survenus en 24 heures début juin. Depuis la semaine dernière, le nombre de morts est désormais de 39.

Summers a déclaré que de nombreux décès liés à la drogue étaient causés par le fentanyl, la cocaïne ou une combinaison des deux.

Le fentanyl est un opioïde puissant qui est 50 à 100 fois plus puissant que la morphine, selon la Drug Enforcement Administration.

Le site du coroner répertorie 89 cas de décès par surdose de drogue jusqu’à présent pour cette année, dont la plupart ont été causés par une intoxication au fentanyl, à la cocaïne, à l’héroïne ou à une combinaison de ces substances. Beaucoup d’entre eux se sont produits dans des villes du comté telles que Joliet, Romeoville, Bolingbrook et Homer Glen.

L’année dernière, il y a eu 150 cas de décès par surdose. En 2020, il y avait 125 de ces cas.

Cette année, l’âge moyen de ceux qui sont morts d’une surdose de drogue est de 40 ans. La plus jeune personne décédée était une femme de 15 ans à cause du nitrate de sodium. Les plus âgés étaient deux hommes de 70 ans, l’un du fentanyl et l’autre d’une combinaison de médicaments anti-douleur et psychiatriques.

Summers a déclaré qu’elle sensibilisait les gens aux drogues dans la rue qui pourraient contenir du fentanyl.

Summers a également mis en garde contre des cas où des personnes ont ingéré deux autres types d’opioïdes synthétiques : le métonitazène et la brorphine. Le premier est aussi fort que le fentanyl tandis que le second pas tellement, dit-elle.

Plusieurs agences du comté de Will s’efforcent de réduire le nombre de décès par surdose, en particulier du fentanyl.

Kathleen Burkdirectrice des initiatives sur la consommation de substances du comté de Will, a déclaré que toute personne ayant besoin de Narcan ou d’autres ressources pour les personnes confrontées à un trouble lié à la consommation de substances peut l’appeler au 708-205-5782 ou son bureau au 815-774-7486.

L’e-mail de Burke est substanceuse@willcountyillinois.com.

Burke a déclaré que Narcan est également disponible pour toute personne dans les micro-offices alimentaires du comté. Service de santé du comté de Will a une carte en ligne de garde-manger disponibles à willcountyhealth.org/maps.