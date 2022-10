Le coroner du comté de Kendall accepte des médicaments sur ordonnance pour la journée de reprise des médicaments samedi – Shaw Local

YORKVILLE – Il existe un moyen rapide et pratique de se débarrasser des médicaments sur ordonnance dont vous ne voulez plus, grâce au bureau du coroner du comté de Kendall.

Ces médicaments peuvent être déposés de 10 h à 14 h le 29 octobre au complexe gouvernemental du comté de Kendall, 804 W. John St. à Yorkville.

Le service est offert conjointement avec la Journée nationale de récupération des médicaments sur ordonnance, a déclaré la coroner Jacquie Purcell.

Pour faciliter le processus, les dépôts seront collectés dans une zone de service au volant sur le campus du centre gouvernemental.

« Aucune question posée. Il s’agit d’une méthode sûre, anonyme et rapide pour se débarrasser des médicaments périmés, inutilisés ou non désirés », a déclaré Purcell, ajoutant qu’aucune information n’est recueillie auprès des personnes qui déposent les médicaments.

Mais d’abord, toutes les informations personnelles doivent être retirées des conteneurs de médicaments sur ordonnance, a déclaré Purcell. Cela inclut toutes les étiquettes avec des noms et des adresses.

Les membres du personnel ne trieront pas les médicaments après leur collecte, a déclaré le coroner.

En tant que service distinct sur le site de collecte, les gens peuvent se débarrasser des « objets tranchants » médicaux, y compris les aiguilles ou les seringues d’injection.

Les objets tranchants doivent être séparés de tous les autres médicaments, a déclaré Purcell.

Les objets tranchants inutilisés et scellés peuvent être placés dans un bac de collecte spécial et ne doivent pas être mélangés avec d’autres ordonnances qui sont déposées, a déclaré Purcell.

Les objets tranchants utilisés et ouverts doivent être placés dans un récipient rigide, comme une bouteille de détergent à lessive vide, pour la sécurité du personnel du site de collecte, a déclaré le coroner. Sinon, le personnel de collecte doit être averti pour obtenir de l’aide.

Les objets tranchants usagés ne doivent pas être mélangés avec des objets tranchants ou des médicaments inutilisés, a déclaré Purcell. Les objets tranchants non utilisés sont traités comme des matières présentant un danger biologique et doivent être manipulés différemment, a-t-elle déclaré.

En plus des médicaments sur ordonnance, le site de collecte acceptera également des fournitures et des médicaments pour diabétiques non périmés à donner à Insulin For Life, une organisation à but non lucratif qui envoie des fournitures données à des patients dans plus de 74 pays en développement.

Les fournitures pour diabétiques peuvent inclure du glucose, des lancettes, des lecteurs et des médicaments injectables, a déclaré Purcell. Ces articles doivent être emballés séparément de tous les autres médicaments, a-t-elle déclaré.

Insulin For Life est une organisation 501(c)3 et les dons sont déductibles des impôts. Les personnes souhaitant un reçu fiscal peuvent fournir leurs noms et coordonnées et le reçu sera envoyé après l’événement de collecte, a déclaré Purcell.

Cet événement est organisé en partenariat avec le bureau du shérif du comté de Kendall, le département de police d’Oswego et le département de police de Yorkville, le département de la santé du comté de Kendall et le bureau du représentant de l’État David Welter, R-Morris.

L’année dernière, l’événement Drug Take Back Day a produit 500 livres de médicaments à éliminer.