Le coroner de Molly Russell fait exploser les géants des médias sociaux pour «obtenir une boussole morale» après que des messages malades aient encouragé un adolescent à mettre fin à ses jours

Un CORONER a supplié aujourd’hui les géants des médias sociaux d'”obtenir une boussole morale” après que des messages inquiétants aient encouragé une adolescente à mettre fin à ses jours.

Molly Russell, 14 ans, a parcouru le “ghetto du monde en ligne” dans les mois qui ont précédé sa mort chez elle à Harrow, au nord-ouest de Londres, en novembre 2017.

Molly Russell a mis fin à ses jours en 2017 Crédit : PA

Sur les 16 300 messages que l’adolescent a enregistrés, partagés ou aimés sur Instagram, 2 100 étaient liés à la dépression, à l’automutilation ou au suicide.

De manière effrayante, Instagram et Pinterest ont recommandé des publications selon lesquelles sa famille affirme avoir “favorisé” le suicide.

Certains e-mails de ce dernier géant des médias sociaux comprenaient des titres tels que “10 épingles sur la dépression que vous pourriez aimer” et “de nouvelles idées pour vous en dépression”.

Tragiquement, Molly avait contacté des célébrités pour obtenir de l’aide avec sa dépression sans savoir qu’il y avait peu de chances de réponse, a déclaré l’enquête.

Le coroner principal Andrew Walker a maintenant statué que le contenu dérangeant n’était “pas sûr” et “n’aurait pas dû être disponible pour qu’un enfant puisse le voir”.

Il a déclaré que Molly était décédée d’un acte d’automutilation alors qu’elle souffrait de “dépression et des effets négatifs du contenu en ligne”.

Le coroner a également déclaré à l’audience qu’elle se trouvait dans une “période de transition” lorsqu’elle était “exposée à du matériel qui aurait pu l’influencer de manière négative et, en outre, ce qui avait commencé comme une dépression était devenu une maladie dépressive plus grave”.

Il avait précédemment exprimé ses inquiétudes concernant les plates-formes – affirmant que la possibilité de sécuriser les médias sociaux ne doit pas “s’éclipser”.

Dans ses conclusions, M. Walker a déclaré: “Dans certains cas, le contenu était particulièrement graphique, tendant à présenter l’automutilation et le suicide comme une conséquence inévitable d’une condition dont on ne pouvait pas se remettre.

“Les sites ont normalisé sa condition en se concentrant sur une vision limitée et irrationnelle sans aucun contrepoids de normalité.

“Il est probable que le matériel ci-dessus vu par Molly, déjà atteinte d’une maladie dépressive et vulnérable en raison de son âge, a affecté sa santé mentale de manière négative et a contribué à sa mort de manière plus que minime.

“Molly Rose Russell est décédée d’un acte d’automutilation alors qu’elle souffrait de dépression et des effets négatifs du contenu en ligne.”

La conclusion a finalement mis fin à cinq ans d’attente de réponses pour la famille de Molly.

La famille de Molly a lancé une campagne pour une meilleure sécurité sur Internet après la mort de l’adolescente.

Son père, Ian Russell, a qualifié le contenu auquel Molly a été exposée de « hideux » et a déclaré que les mesures prises par les sociétés de médias sociaux n’étaient « pas suffisantes ».

Il a ajouté: “Je crois que les médias sociaux ont aidé à tuer ma fille.”

S’exprimant devant le tribunal du coroner du nord de Londres après la conclusion du coroner, il a déclaré: “Au cours de la semaine dernière, nous avons beaucoup entendu parler d’une histoire tragique – l’histoire de Molly.

“Malheureusement, il y a trop d’autres personnes affectées de la même manière en ce moment. À ce stade, je veux juste dire aussi sombre que cela puisse paraître, il y a toujours de l’espoir, et si vous éprouvez des difficultés, veuillez parler à quelqu’un en qui vous avez confiance ou à l’un des nombreux soutiens merveilleux organisations, plutôt que de s’engager avec du contenu en ligne qui peut être préjudiciable.

“S’il vous plaît, faites ce que vous pouvez pour vivre longtemps et rester fort. Je ferai une déclaration plus complète à la salle paroissiale quand j’aurai eu le temps de rassembler mes pensées et je serai rejoint par d’autres personnes qui voudraient en dire plus sur la sécurité en ligne. .

“Pour l’instant, merci pour votre soutien et pour avoir rapporté cette histoire avec tant de sensibilité. J’espère que ce sera une étape importante pour apporter des changements.”

Tu n’es pas seul TOUTES LES 90 minutes au Royaume-Uni, une vie est perdue par suicide. Il ne fait pas de discrimination, touchant la vie des gens dans tous les coins de la société – des sans-abri et des chômeurs aux constructeurs et aux médecins, aux stars de la réalité et aux footballeurs. C’est le plus grand tueur de personnes de moins de 35 ans, plus meurtrier que le cancer et les accidents de voiture. Et les hommes sont trois fois plus susceptibles de se suicider que les femmes. Pourtant, on en parle rarement, un tabou qui menace de continuer son saccage meurtrier à moins que nous nous arrêtions tous et que nous le remarquions, maintenant. C’est pourquoi The Sun a lancé la campagne You’re Not Alone. L’objectif est qu’en partageant des conseils pratiques, en sensibilisant et en éliminant les obstacles auxquels les gens sont confrontés lorsqu’ils parlent de leur santé mentale, nous puissions tous faire notre part pour aider à sauver des vies. Faisons le vœu de demander de l’aide quand nous en avons besoin et écoutons les autres… Vous n’êtes pas seul. Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, avez besoin d’aide pour faire face à des problèmes de santé mentale, les organismes suivants vous offrent leur soutien : CALM, www.thecalmzone.net, 0800 585 858

Heads Together, www.headtogether.org.uk

Mind, www.mind.org.uk, 0300 123 3393

Papyrus, www.papyrus-uk.org, 0800 068 41 41

Samaritains, www.samaritans.org, 116 123

Movember, www.uk.movember.com

Anxiety UK www.anxietyuk.org.uk, 03444 775 774 Lundi-vendredi 9h30-22h, samedi/dimanche 10h-20h

L’enquête a été informée que Molly avait consulté des milliers de messages inquiétants au cours des mois qui ont précédé sa mort.

Elle avait créé deux tableaux sur Pinterest – l’un intitulé “Stay Strong” pour des épingles plus positives et un autre intitulé “Nothing to Worry About”, qui présentait “un contenu beaucoup plus négatif et négatif”.

Molly a enregistré 469 broches sur le tableau Rien à craindre et 155 broches sur le tableau Stay Strong.

Une lettre écrite par l’adolescent sur l’automutilation a été lue par M. Walker.

Il dit : « Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi.

“Je n’avais aucune raison d’être déprimé, alors qu’est-ce qui ne va pas avec moi?”

Pinterest s’est excusé pour le contenu consulté par Molly et a déclaré à l’enquête que le site n’était “pas sûr” lorsque l’écolière l’a utilisé.

Alors que le responsable de la santé et du bien-être de la société mère d’Instagram, Meta, a déclaré que le contenu était “sûr” à l’époque.

Elizabeth Lagone a déclaré qu’elle pensait qu’il était “sûr pour les gens de pouvoir s’exprimer” en ligne.

Mais un pédopsychiatre a raconté à l’enquête que certaines des vidéos choquantes que Molly avait vues menant à sa mort l’avaient empêché de dormir la nuit.

Le Dr Navin Venugopal a déclaré : « Le contenu est très dérangeant et angoissant.

“Cela a certainement affecté son comportement pendant des semaines en gardant à l’esprit qu’elle a vu cela sur une période de temps.

“Ces vidéos m’ont empêché de dormir la nuit.”

S’exprimant après l’enquête, le directeur général de la NSPCC, Sir Peter Wanless, a critiqué “l’échec lamentable” de Meta et Pinterest pour protéger Molly du contenu qu’aucun enfant ne devrait jamais voir.

Sir Peter a déclaré: “Enfin, la famille de Molly a les réponses qu’elle mérite grâce à sa détermination à voir Meta et Pinterest interrogés sous serment sur le rôle qu’ils ont joué dans la mort tragique de leur fille et sœur.

“La décision devrait envoyer des ondes de choc dans la Silicon Valley – les entreprises technologiques doivent s’attendre à être tenues responsables lorsqu’elles placent la sécurité des enfants au second plan des décisions commerciales. L’ampleur de ce moment pour les enfants du monde entier ne peut être sous-estimée.

“La famille de Molly paiera à jamais le prix de l’échec lamentable de Meta et Pinterest à la protéger du contenu qu’aucun enfant ne devrait voir, mais le projet de loi sur la sécurité en ligne est une opportunité unique pour inverser ce déséquilibre entre les familles et la Big Tech.

“Cela doit être un tournant et un retard supplémentaire ou une dilution de la législation qui traite de la maltraitance évitable de nos enfants serait inconcevable pour les parents à travers le Royaume-Uni.”

Si vous êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, veuillez appeler gratuitement les Samaritains au 116123.

La famille de Molly a fait campagne pour une meilleure sécurité sur Internet Crédit : PA : Association de la presse