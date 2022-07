Le coroner de la Colombie-Britannique enquêtera sur 2 décès après un incendie à Vancouver SRO

Le service des coroners de la Colombie-Britannique a été chargé d’enquêter sur la mort de deux personnes décédées à l’intérieur d’un immeuble à occupation simple de Vancouver le printemps dernier lorsqu’il a brûlé.

Les corps de Mary Garlow, 68 ans, et Dennis Guay, 53 ans, ont été retrouvés dans les décombres de l’hôtel Winters dans le quartier Gastown de Vancouver dans la semaine qui a suivi l’incendie du 11 avril.

La cause de l’incendie dévastateur a finalement été attribuée aux bougies qui avaient été laissées allumées, mais de nombreux anciens résidents de l’immeuble ont soulevé des questions quant à savoir si le système de gicleurs fonctionnait et si les extincteurs étaient pleins.

La ville de Vancouver a été critiquée au cours des semaines et des mois qui ont suivi en raison des normes de sécurité dans les SRO et des protections pour les résidents plus vulnérables et à faible revenu.

Le jeudi 21 juillet, le ministre de la Sécurité publique et solliciteur général Mike Farnworth a annoncé qu’il avait demandé au service des coroners de la Colombie-Britannique d’enquêter sur les décès.

« Une fois que l’enquête du coroner aura recueilli suffisamment de preuves, un jury d’enquête entendra les témoignages sous serment et tirera des conclusions sur les faits des décès. Le jury peut également faire des recommandations visant à prévenir des décès dans des circonstances similaires », a-t-il déclaré dans un communiqué.

DécèsIncendie fatalle feuVancouver