Le coroner de la Colombie-Britannique a conclu que Tatyanna Harrison était décédée d’une septicémie – des mois après que la police a déclaré que le fentanyl en était la cause

La mère d’une jeune femme autochtone qui a été retrouvée morte sur un bateau non sécurisé à Richmond, en Colombie-Britannique, dit qu’elle a reçu peu de réponses quant à la raison pour laquelle la cause du décès de sa fille semble avoir changé 10 mois après la découverte de son corps.

Le corps de Tatyanna Harrison, 20 ans, a été découvert le 2 mai 2022 sur un yacht de 40 pieds dans une marina du bloc 6900 de Graybar Road, mais elle n’a été identifiée que début août.

Le 6 août 2022, le service de police de Vancouver (VPD) – qui s’occupait de l’enquête sur sa disparition – a déclaré à CBC News qu’il avait été informé par le coroner que sa cause de décès était la toxicité du fentanyl.

La GRC de Richmond, qui enquêtait sur la découverte du corps, a par la suite classé sa mort comme non suspecte.

Mais maintenant, Natasha Harrison rend public le rapport du coroner, qui a été achevé en février 2023 et a conclu que la cause du décès de sa fille était en fait une septicémie, une infection du sang qui peut être mortelle si elle n’est pas traitée.

Le coroner a déclaré à CBC News que le rapport confirmant que la septicémie était la cause du décès était le seul jamais produit. Il ne répondrait pas à la question de savoir si les informations partagées par le VPD étaient inexactes, affirmant seulement que « toute information préliminaire pouvant être partagée avec un autre organisme d’enquête pendant qu’une enquête est ouverte est fournie de manière confidentielle ».

Mercredi, le VPD a déclaré à CBC News que le service des coroners de la Colombie-Britannique les avait informés en août 2022 que « la cause préliminaire du décès de Tatyanna était la toxicité du fentanyl ».

Tatyanna Harrison a été retrouvée morte sur un yacht de 40 pieds dans une marina de Richmond, en Colombie-Britannique, le 2 mai 2022, mais son corps n’a été identifié qu’au début du mois d’août. (Service de police de Vancouver)

Un rapport de toxicologie révèle le GHB

Harrison a déclaré qu’un rapport de toxicologie séparé a également trouvé de petites quantités de gamma-hydroxybutyrate, ou GHB, communément appelée drogue du « viol », dans le système de Tatyanna. Le coroner a déclaré à CBC News que les résultats toxicologiques sont considérés comme des informations médicales privées et qu’il ne pouvait pas commenter la présence potentielle de GHB.

« Une autopsie n’a trouvé aucune preuve de blessures qui auraient causé ou contribué à la mort. La lividité était compatible avec la position couchée dans laquelle Tatyanna avait été retrouvée », lit en partie le rapport. La « lividité » fait référence à la décoloration bleu-violet de la peau d’une personne après la mort.

« Il a été noté que Tatyanna était nettement amincie avec un indice de masse corporelle significativement bas. L’examen microscopique du cœur et du cerveau a montré des signes d’infection systémique (septicémie). »

Les tests toxicologiques ont également indiqué un niveau très faible et non toxique de fentanyl dans son système et estiment qu’elle est décédée entre le 22 avril et le 1er mai 2022.

« Je n’ai pas été surprise car je sais qu’elle n’est pas décédée d’une overdose », a déclaré Natasha Harrison. « C’était choquant de voir une septicémie. J’avais l’impression que cela confirmait quelque chose que je soupçonnais déjà. Mais voir du GHB là-bas était assez choquant. »

Préoccupations concernant l’enquête

Harrison s’inquiète depuis longtemps de la recherche de sa fille depuis qu’elle a été vue pour la dernière fois le 22 avril 2022 et de l’enquête qui a suivi sur sa mort.

Elle pense que l’enquête a été retardée car les forces de police ont transféré le dossier entre les juridictions, et elle se demande pourquoi il a fallu quatre mois aux enquêteurs pour confirmer l’identité de sa fille, malgré le fait qu’elle ait fourni un échantillon d’ADN.

Harrison est également préoccupée par la fenêtre estimée de neuf jours du coroner au cours de laquelle sa fille pourrait être décédée, étant donné que les croquis de sa fille après sa découverte ne la montraient pas dans un état de décomposition.

Elle ajoute qu’elle n’a pas encore reçu de mise à jour de la GRC de Richmond sur les résultats d’une trousse de test de viol de novembre 2022, qui permettrait de déterminer si Tatyanna a été agressée sexuellement.

La GRC de Richmond a déclaré à CBC News qu’elle n’était pas en mesure de fournir d’autres commentaires sur l’affaire.

Natasha Harrison est consolé par un ami lors d’une cérémonie de la Journée de la robe rouge marquant la Journée nationale de sensibilisation aux femmes, filles et personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées à Vancouver le 5 mai. (Ben Nelms/CBC)

Le rapport du coroner indique que « les efforts pour identifier Tatyanna ont pris plusieurs semaines et comprenaient la comparaison des empreintes digitales, l’engagement avec les services de police locaux et la comparaison avec des photos de femmes qui avaient été portées disparues ».

« À un moment donné, les enquêteurs du service des coroners et la police ont comparé la photo de la personne disparue de Tatyanna Harrison avec des images prises de la femme retrouvée sur le bateau, mais ont conclu qu’il ne s’agissait pas de la même personne », a-t-il confirmé.

Il note également que Tatyanna a eu dans le passé des crises d’épilepsie et que son faible indice de masse corporelle « devrait avoir un impact négatif sur sa santé globale, y compris sa capacité à prévenir les infections. De plus, les personnes qui consomment des drogues courent un risque accru. de développer des infections graves, y compris une septicémie. »

Parce que sa cause de décès est considérée comme naturelle, le coroner n’a fait aucune recommandation.

« Dignité humaine fondamentale »

Harrison dit qu’elle pense que les circonstances entourant la mort de sa fille doivent encore être examinées.

Tatyanna a été retrouvée sans identification personnelle et aucune vidéo de surveillance d’elle entrant dans la cale sèche ou prenant les transports en commun pour se rendre dans la zone n’a été trouvée.

« Je voulais juste savoir si elle se déplaçait librement. Je n’ai toujours pas vu de séquences vidéo d’elle entrant et sortant librement de cette marina », a déclaré Harrison.

Le rapport du coroner aborde les circonstances entourant sa mort en écrivant : « Malgré les efforts d’enquête de la police, on ne sait toujours pas comment Tatyanna s’est retrouvée sur le bateau en cale sèche à Richmond où elle a été découverte décédée. Ses allées et venues après le 22 avril 2022 restent inconnue, tout comme les circonstances dans lesquelles elle s’est rendue au bateau et si elle était en compagnie d’autres personnes. »

Harrison a déclaré qu’elle continuerait à chercher des réponses sur les derniers instants de sa fille.

« Je n’ai jamais mené un tel combat de ma vie. Tout cela pour la dignité humaine fondamentale de ma fille. »