La star de TIKTOK, Adam Perkins, décédé dimanche à l’âge de 24 ans, est apparemment décédé dans une «résidence» de Calfornia, mais sa cause de décès reste encore inconnue.

Le coroner du comté de Los Angeles a révélé que la célèbre star de Vine et TikTok était décédée dans une propriété de Los Angeles, mais a déclaré qu’il déterminait toujours sa cause de décès.

Adam Perkins est apparemment mort dans une résidence de Los Angeles

La cause du décès de Perkins fait toujours l’objet d’une enquête Crédit: Instagram / Adam Perkins

Perkins était très populaire sur les deux applications de médias sociaux vidéo, en particulier après avoir posté un Vine se montrant dans un miroir de salle de bain en disant « salut, bienvenue au Chili ».

Son frère jumeau Patrick a annoncé sa mort sur les réseaux sociaux, mais a déclaré qu’il ne partageait pas comment son frère est mort.

Les deux ont grandi dans un état ensoleillé, avec leur père Lars travaillant en tant qu’entrepreneur technologique qui a vendu un logiciel de netteté de photos à Google en 2004.

Leur maman Susan est une actrice britannique. Leur famille possède également des biens le long de la côte ouest, à Los Angeles et dans le Maine, mais on ne sait toujours pas s’il vivait seul au moment de sa mort.

Son frère jumeau Patrick a partagé un hommage émouvant à son frère Crédit: Instagram / lil_blizzard

Patrick a partagé l’album d’Andy sur lequel il travaillait avant sa mort Crédit: Instagram

Selon le Daily Mail, la police de la branche ouest du département de Los Angeles a été appelée à la résidence où Perkins serait décédé.

Patrick a sorti un album sur lequel son frère, diplômé en musique de NYU en 2019, travaillait avant sa mort.

«Mon frère, Adam Perkins, est décédé dimanche dernier, le 4-11-21», a-t-il écrit. «Je ne peux même pas vraiment mettre des mots sur ce que cette perte signifie pour moi. On me pose souvent la question: ‘Qu’est-ce que ça fait d’être jumeau?’ et ma réponse est généralement: « Qu’est-ce que ça fait de ne PAS être jumeau? » «

Accompagnant sa légende, il y avait une photo d’eux deux en noir et blanc.

«Être jumeau est une partie très centrale de mon identité. C’est tout ce que j’ai connu. Et j’ai du mal à trouver les mots pour expliquer ce que ce sera pour moi de vivre dans ce monde sans lui. Mon meilleur ami. «

« En son honneur, je sortirai son album » Latch Relay « sur un vinyle en édition limitée. Ce sera la première sortie sur Plas Teg Records, un label qui cherchera à accomplir son destin musical si tragiquement écourté. »

«Je t’aime, mon meilleur ami Adam», finit-il. « 1997-pour toujours. »

Il a également partagé des hommages sur Instagram, mais a refusé de répondre à la mort de son frère jumeau.

« Je pense que je dois profiter de cette occasion pour vous expliquer quelque chose: si la cause du décès n’est pas révélée, il y a une raison … », a-t-il écrit.

« Il y a une intention dans chaque partie de ceci. Veuillez nous respecter tous les deux en ne posant pas cette question … Je ne sais pas comment il n’est pas évident que je n’ai pas dit pour une raison. Tout dans ceci est intentionnel. Veuillez respecter cela, » il a terminé.