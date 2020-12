BETHLEHEM, Cisjordanie (AP) – Le coronavirus a jeté un voile sur les célébrations de Noël à Bethléem, fermant pratiquement la ville biblique vénérée comme le lieu de naissance de Jésus au plus fort de la saison des vacances normalement joyeuse.

Manquent les milliers de pèlerins internationaux qui descendent normalement sur la ville. Les restaurants, hôtels et boutiques de souvenirs sont fermés. Le célèbre service d’éclairage des arbres de Noël sera limité à un petit groupe de personnes autorisées, tout comme les services religieux de la veille de Noël.

«Bethléem est morte», a déclaré Maryana al-Arja, propriétaire de l’hôtel Angel de 120 chambres à la périphérie de Bethléem.

L’hôtel a été le site de la première épidémie de coronavirus en Cisjordanie – lorsqu’un groupe de touristes grecs a attrapé le virus en mars dernier.

Elle a gardé ses 25 employés pendant plusieurs mois mais n’a finalement pas pu continuer à les payer. Al-Arja, qui a elle-même été infectée par le virus, a déclaré qu’elle avait été forcée de fermer l’hôtel et de licencier tout le personnel car il n’y avait aucun signe de fin de la pandémie ou de visite de touristes de sitôt.

«Nous avions réservé 351 groupes de touristes dans notre hôtel cette année, chacun 150 personnes», dit-elle. «Mais ils ont tous annulé.»

Elyas al-Arja, le chef de l’association hôtelière de la ville, a déclaré que Bethléem avait accueilli quelque 3 millions de touristes en 2019. Avec Israël, principal point d’entrée des visiteurs internationaux dans la région, interdisant les touristes en raison de la crise des coronavirus et la frontière de la Cisjordanie passage avec la Jordanie fermé aux étrangers, ce nombre est proche de zéro cette année, a-t-il déclaré.

«Soixante pour cent de la ville dépend du tourisme, et leurs revenus ont disparu lorsque les touristes ont disparu», a déclaré al-Arja, un cousin du propriétaire de l’hôtel Angel.

L’hôtel Ambassador, qui est situé près de l’église de la Nativité, construit sur le site où les chrétiens croient que Jésus est né, a rouvert un étage dans l’espoir que certains visiteurs locaux voudront peut-être venir célébrer dans les semaines à venir.

Mahmoud Tarman, le réceptionniste de l’hôtel, a déclaré que l’ambassadeur avait ramené huit de ses 60 employés pour servir les clients locaux. Mais avec l’économie de la Cisjordanie dévastée par des verrouillages répétés, on ne sait toujours pas combien de personnes viendront.

«À cette époque de l’année, cet hôtel vide serait plein de vie. Mais comme vous le voyez, il n’y a pas encore de vie, pas même un arbre de Noël », dit-il en désignant le hall vide.

L’Autorité palestinienne, qui administre des parties de la Cisjordanie occupée par Israël, a imposé cette semaine un nouveau verrouillage nocturne pour aider à contenir un pic de cas de coronavirus. Les gens doivent rester à l’intérieur de 19 h 00 à 6 h 00, et Bethléem est incluse dans le verrouillage.

Les responsables disent que le verrouillage pourrait être prolongé jusqu’à Noël et dans la nouvelle année si les niveaux d’infection ne diminuent pas. Le ministère de la Santé a signalé un total d’environ 65 000 cas de coronavirus en Cisjordanie et plus de 620 décès.

Le maire de Bethléem, Anton Salman, a déclaré que la ville avait prévu de recevoir 3000 invités, y compris des troupes scoutes locales et des groupes musicaux du monde entier qui divertissent normalement les visiteurs pendant les festivités de la veille de Noël.

Il a déclaré que l’éclairage du célèbre arbre de Noël, prévu jeudi, sera limité à seulement 15 invités, y compris les maires locaux, le gouverneur de district et le patriarche latin et d’autres membres du clergé. Le président palestinien de 85 ans, Mahmoud Abbas, qui se joint généralement à la célébration, a été invité mais n’a pas dit s’il y assisterait.

La messe de minuit, un événement solennel dirigé par le patriarche latin auquel participent généralement des chefs religieux, des personnalités locales et des centaines de pèlerins du monde entier, a également été réduite, a déclaré Salman. Il a déclaré que les responsables travaillaient toujours sur la liste des invités, mais que celle-ci devrait inclure des chefs religieux et certains diplomates étrangers. L’événement sera fermé au grand public mais diffusé en direct pour que les gens puissent le regarder.

«Personne ne peut avoir la responsabilité d’inviter un grand nombre de personnes aux événements de Noël», a-t-il déclaré. «Rien ne sera pareil pendant la pandémie.»