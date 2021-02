Le coronavirus prépare un retour. Voici notre chance de l’arrêter pour de bon.

Partout aux États-Unis et dans le monde, le coronavirus semble relâcher sa mainmise. La courbe mortelle des cas, des hospitalisations et des décès a déjà jailli, mais jamais elle n’a plongé aussi rapidement et aussi rapidement. Est-ce donc cela? Est-ce le début de la fin? Après un an à avoir été frappé par des statistiques sombres et réprimandé pour avoir voulu un contact humain, de nombreux Américains estiment qu’une délivrance promise depuis longtemps est à portée de main. Nous gagnerons contre le virus et retrouverons de nombreux aspects de notre vie avant la pandémie, la plupart des scientifiques croient maintenant. Sur les 21 interviewés pour cet article, tous étaient optimistes que le pire de la pandémie est passé. Cet été, ont-ils dit, la vie pourrait redevenir normale. Mais – bien sûr, il y a toujours un mais – les chercheurs craignent également que les Américains, si proches de la ligne d’arrivée, sous-estiment à nouveau le virus.

Jusqu’à présent, les deux vaccins autorisés aux États-Unis sont d’une efficacité spectaculaire, et après un démarrage lent, le déploiement de la vaccination prend de l’ampleur. Un troisième vaccin devrait être autorisé sous peu, ajoutant à l’approvisionnement du pays. Mais il faudra de nombreuses semaines avant que les vaccinations ne fassent une brèche dans la pandémie. Et maintenant, le virus change de forme plus rapidement que prévu, évoluant vers des variantes qui peuvent en partie contourner le système immunitaire. La dernière variante n’a été découverte à New York que cette semaine, et une autre version inquiétante se propage à un rythme rapide à travers la Californie. Les scientifiques affirment qu’une variante contagieuse découverte pour la première fois en Grande-Bretagne deviendra la forme dominante du virus aux États-Unis d’ici la fin du mois de mars. Le chemin du retour à la normale est truffé d’inconnues: dans quelle mesure les vaccins empêchent-ils la propagation du virus; si les variantes émergentes restent suffisamment sensibles aux vaccins; et la rapidité avec laquelle le monde est immunisé, afin de stopper l’évolution future du virus. Mais la plus grande ambiguïté est le comportement humain. Les Américains désespérés de la normalité peuvent-ils continuer à porter des masques et à se distancer de leur famille et de leurs amis? Pendant combien de temps les collectivités peuvent-elles garder les entreprises, les bureaux et les écoles fermés?

Les décès de Covid-19 n’augmenteront probablement jamais aussi précipitamment que par le passé, et le pire est peut-être derrière nous. Mais si les Américains baissent la garde trop tôt – de nombreux États lèvent déjà les restrictions – et si les variantes se répandent aux États-Unis comme ailleurs, un autre pic de cas pourrait bien arriver dans les semaines à venir. Les scientifiques l’appellent la quatrième vague. Les nouvelles variantes signifient que «nous sommes essentiellement confrontés à une pandémie au sein d’une pandémie», a déclaré Adam Kucharski, épidémiologiste à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Les baisses sont réelles, mais elles masquent des tendances inquiétantes.

Les États-Unis ont maintenant enregistré 500 000 morts au milieu de la pandémie, une étape terrible. Mercredi matin, au moins 28,3 millions de personnes ont été infectées. Mais le taux de nouvelles infections a chuté de 35% au cours des deux dernières semaines, selon une base de données maintenue par le New York Times. Les hospitalisations ont diminué de 31% et les décès de 16%. Pourtant, les chiffres sont toujours aux plus hauts horribles de novembre, ont noté les scientifiques. Au moins 3 210 personnes sont mortes de Covid-19 rien que mercredi. Et rien ne garantit que ces taux continueront de baisser. «Des nombres de cas très, très élevés ne sont pas une bonne chose, même si la tendance est à la baisse», a déclaré Marc Lipsitch, épidémiologiste à la Harvard TH Chan School of Public Health de Boston. « Prendre le premier indice d’une tendance à la baisse comme raison de rouvrir est la façon dont vous obtenez des chiffres encore plus élevés. »