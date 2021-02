Le coronavirus peut rendre malade les enfants de manières très différentes, selon une nouvelle étude

Les jeunes atteints du syndrome, appelé syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants ou MIS-C, étaient plus susceptibles d’avoir entre 6 et 12 ans; plus de 80% des patients atteints de Covid-19 aigu avaient moins de 6 ans ou plus de 12 ans.

UNE grande étude nationale a trouvé des différences importantes entre les deux principales façons dont les enfants sont devenus gravement malades à cause du coronavirus. Les résultats peuvent aider les médecins et les parents à mieux reconnaître la maladie et à mieux comprendre les enfants qui sont à risque pour l’une ou l’autre de ces conditions.

Plus des deux tiers des patients atteints de l’une ou l’autre condition étaient noirs ou hispaniques, ce qui, selon les experts, reflète probablement le fait que ces groupes ont été exposés de manière disproportionnée au virus pour des raisons socio-économiques et autres. Mais alors que les jeunes hispaniques semblaient courir le même risque de développer l’une ou l’autre maladie, les enfants noirs semblaient plus à risque de développer le syndrome inflammatoire que la maladie aiguë, selon le Dr Adrienne Randolph, spécialiste des soins intensifs pédiatriques au Boston Children’s Hospital. et l’auteur principal de l’étude.

«Le fait que les enfants MIS-C avaient tendance à avoir entre 6 et 12 ans et que les Noirs parlent soit de qui est infecté plus largement, soit peut-être d’un phénomène réel sur l’âge et l’ethnicité les plus sensibles au MIS-C ou protégés contre le Covid aigu sévère», a déclaré Dr Srinivas Murthy, professeur agrégé de pédiatrie à l’Université de la Colombie-Britannique, qui n’a pas participé à l’étude.

Les chercheurs ont découvert que les jeunes atteints du syndrome inflammatoire étaient beaucoup plus susceptibles d’avoir été auparavant en bonne santé que ceux atteints de Covid aigu. Pourtant, plus d’un tiers des patients atteints de Covid aigu n’avaient aucune condition sous-jacente antérieure. «Ce n’est pas comme si des enfants auparavant en bonne santé étaient complètement sans scotch ici», a déclaré le Dr Randolph.

Les jeunes atteints du syndrome inflammatoire étaient plus susceptibles de nécessiter un traitement dans une unité de soins intensifs, et leurs symptômes étaient beaucoup plus susceptibles d’inclure des problèmes cardiaques et une inflammation et d’impliquer la peau et les muqueuses que les patients atteints de Covid aigu. Mais à peu près les mêmes proportions de patients atteints de chaque affection avaient besoin d’une assistance respiratoire, y compris des ventilateurs, et à peu près le même petit nombre de patients dans chaque groupe sont décédés – 10 jeunes atteints de MIS-C et huit atteints de Covid aigu.