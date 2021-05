Le coronavirus peut devenir plus «  en forme  » grâce à la recombinaison génétique, constate des recherches

Une étude récente a révélé que le SRAS-CoV-2, le virus qui a causé la pandémie mondiale actuelle de Covid-19, peut améliorer sa forme physique en utilisant la recombinaison génétique, un processus dans lequel le matériel génétique de différentes espèces de coronavirus est échangé pour produire un nouveau variante génétique du virus. L’étude a utilisé le suivi phylogénétique, l’un des moyens les plus efficaces et les plus rapides de suivre les variantes du virus. Cela signifie que d’autres variantes futures du virus seront découvertes dans un proche avenir à un rythme plus rapide. Le taux accru de découverte peut aider les pays à gérer leur stratégie vaccinale car les nouvelles variantes peuvent affecter l’efficacité des vaccins.

Selon le recherche, à côté d’autres mutations, la recombinaison a été répandue dans l’histoire de l’évolution des virus à base d’ARN. Cependant, l’étude publiée dans BioRxiv, un serveur de pré-impression pour la biologie, n’est pas encore revue par d’autres scientifiques, ce qui signifie qu’elle ne peut pas être considérée comme concluante. L’étude ouvre la voie au suivi phylogénétique des variations du virus, ce qui a été demandé par un groupe de scientifiques dans un article publié dans Nature en mars 2021.

Un grand nombre de variantes du virus ont été détectées dans le monde entier. Selon les rapports des médias en février, plus de 24 000 mutations de plus de 7 600 variantes ont été détectées en Inde même. Dans un article publié dans le Bulletin de la Santé mondiale en juin 2020, plus de 65000 variantes du virus avaient été détectées dans le monde entier en février 2020.

Les cas de COVID-19 sont en forte augmentation en Inde et le pays est aux prises avec une grave pénurie d’oxygène et d’autres fournitures médicales. La campagne de vaccination en Inde semble être en plein désarroi, car bien qu’elle soit prévue dans toute l’Inde, seuls six États ont pu commencer la vaccination des groupes âgés de plus de 18 ans depuis le 1er mai en raison d’une pénurie d’approvisionnement.

